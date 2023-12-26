台灣拜拜盤「紅到日本」變精品！網見價格傻了：真的是盤子

▲拜拜盤紅到日本。（圖／翻攝自Facebook／RJ 廉傑克曼）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣常見紅色的拜拜盤、供品盤，其價格大多不貴，一個幾十元就能買到。不過YouTuber廉傑克曼（阿傑、RJ）稍早就貼出一張照片，透露這個盤子紅到日本，一個要價1300日幣（約新台幣278元）。照片曝光後，也引發底下網友熱烈討論。

阿傑今（26）日在臉書粉專「RJ 廉傑克曼」貼出拜拜盤的照片，並透露這個盤子在日本已經變成「精品」。從他貼出的照片可見，此商品的名稱是供品敬果盤，介紹部分指出，此多用來放供品，但也可以放水果或零食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

紅色的供品盤被包裝過後，在日本的價格是1300日幣，大約是新台幣278元；而含稅價格則是1430日幣，約是新台幣306元。不過據了解，同款供品盤在台灣的價格大多不貴，通常落在百元以內，更便宜的甚至10幾元即可買到，與日本販售的價格差距頗大。

貼文曝光後，也掀起網友討論，「日本人也覺得台灣人一直去買日本拜拜的東西啊」、「包裝精美」、「出過國就是不一樣」、「日本路邊攤來台灣也變潮服啊」、「我比較好奇日本人怎麼用，我只想得到水果和包裝糖果」、「論包裝設計的重要性」。還有網友開玩笑，「真正的盤子」、「真的是盤子」、「真的很盤」。