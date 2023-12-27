歷年最高！中國附醫宣布全面加薪　臨床醫護調薪幅度最高達20%

▲中國附醫宣布全面加薪，臨床醫護調薪幅度最高達20%。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

明年基本工資調升及軍公教人員調薪4%，中國醫藥大學附設醫院今天宣布，113年員工全面加薪6%以上，其中臨床醫護人員加重調薪後之調幅可達9到20%，調薪幅度為歷年之最，預計約有5000多名員工受惠。

中國附醫指出，中國附醫已連續7年每年調薪，明年基本工資調升及軍公教人員調薪4%，各家醫療院所紛紛響應規劃為護理人員調薪，中醫大附醫在董事會全力支持下，宣布提供員工具市場競爭力的薪酬，113年員工全面加薪6%以上，其中臨床醫護人員加重調薪後之調幅可達9到20%，調薪幅度為歷年之最，預計約有5000多名員工受惠。

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院長周德陽表示，近3年防疫之重責與時下醫護人員人力吃緊的問題都帶給各大醫院不小衝擊，為此，中醫大董事會及中醫大附醫更加重視員工之薪資福利，面對當前護理人力不足之困境，112年中醫大附醫即已提高護理人員簽約獎金及夜班津貼，以實質回饋體恤護理人員辛勞。

周德陽提到，明年除了全面加薪6%以上，另針對臨床醫護人員加重調薪，護理人員按病房別核發留任獎金；輪班醫事人員調高夜班津貼，加重調薪後之調幅可達9到20%，顯見院方留才惜才的用心，亦盼望回饋員工的心意能號召更多優秀人才齊心努力。