奈及利亞中部「暴民屠村」增至140死！　倖存者：人都不見了

▲奈及利亞中部高原州暴徒謀殺村民造成至少140人死亡。（圖／翻攝X「@OjiUgo_nwa」）



記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞中部發生屠殺事件，當地15個村莊在聖誕節前夕遭暴民襲擊，造成至少140人死亡。當地居民表示，屠殺過後整個村莊空無一人，「有人被殺死、有人失蹤，也有人幸運逃走了。」

根據《路透社》報導，奈及利亞中部高原州（Plateau）的15個村莊在聖誕節前夕遭遇暴民襲擊，連續數小時的屠殺造成至少140人死亡。當地居民戈德溫（Grace Godwin）表示，當天她的丈夫聽見槍聲後，直接衝進廚房要她和3個孩子快逃，他們也幸運躲過一劫，但隔天一早回到村莊後，卻發現村內空無一人，「有人被殺死、有人失蹤，也有人幸運逃走了。」

高原州所在的奈及利亞「中間地帶」（Middle Belt），近年來當地社區衝突已奪走數以百計民眾的性命。目前尚不清楚是誰發動襲擊，但這場屠殺是2018年以來最嚴重的暴力事件，不排除是當地穆斯林牧民與基督徒農民，因宗教、土地而引發的衝突。

據了解，原本居住在奈及利亞北部的牧民，受到氣候變遷影響，土地越來越乾燥，也更容易發生乾旱與洪水，所以就逐漸向南遷移，也因此擠壓到原本當地農民耕作的土地，雙方時常為此爆發衝突。

當地農民瑪查姆（Magit Macham）在襲擊發生時，他拉著腿部中槍的弟弟逃進灌木叢中，兩人躲了整整一夜，「這些襲擊一直在重複發生，他們想把我們從祖傳的土地上趕出去，但我們會繼續抵抗這些攻擊，那些能跑的人跑進樹叢裡，很多來不及跑的都被抓住，而且被刀子砍死。」

高原州博科斯（Bokkos）地方政府首長卡薩（Monday Kassah）表示，這起無端襲擊事件造成多間房屋、汽車和機車被燒毀。奈及利亞總統蒂努布（Bola Tinubu）尚未解釋會如何解決處理高原州的安全問題，僅稱這些攻擊是原始且殘酷的，要求警方追查行兇者。