蘇貞昌蕭美琴同日助攻蔡培慧　盼「有能力會做事者」留國會

▲立委蔡培慧陪同前閣揆蘇貞昌赴竹山鎮三月寶宮參香。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選最後衝刺，前行政院長蘇貞昌、副總統候選人蕭美琴26日先後赴南投縣為第二選區候選人暨綠委蔡培慧輔選；蘇貞昌表示，其閣揆任內力邀蔡培慧出任政院中辦執行長，他也不負眾望為南投引進多項重大建設，一定要把會做事、有能力的人留在國會，讓南投繼續進步。

蘇貞昌、蔡培慧昨天會同立委羅美玲、竹山鎮長陳東睦、南投縣議員陳玉鈴、鎮民代表主席林賜學、三月寶宮總幹事黃瑛緯等人，一同前往竹山三月寶宮參香祈福，大批支持者湧入相挺、「凍蒜」聲不斷；蘇貞昌表示，蔡培慧出身農村，與他出身屏東鄉下一樣，都希望盡力縮短城鄉差距，當年他在閣揆任內看到南投停滯20幾年沒有發展，決定推薦有專業能力的蔡培慧擔任中辦執行長，到現在擔任立委，期間一一完成中興大學2022年進駐活化中興新村、集集支線連結彰化高鐵、建設日月潭2.0「鳥嘴潭工程」，為南投奠定未來的發展基礎。

蘇貞昌強調，這些重大建設是南投人應得的，只是過去沒有人能做到；蔡培慧表示，蘇貞昌當時力邀她擔任中辦執行長、讓她能持續為南投打拚，加上立委上任至今，為竹山爭取超過6億經費，提升民生設施與交通建設，也實際爭取建設進到南投，但還需要更多時間讓這些建設一步一步到位。

▲民進黨副總統參選人蕭美琴赴南投縣造勢，並為綠委蔡培慧輔選。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

蕭美琴則與蔡培慧一同訪視南投基督教醫院，關心南投縣醫療建設發展，由南基醫院院長張尚文進行報告，說明醫院簡介、偏鄉原鄉醫療、醫療福音宣揚及未來展望，牧師肯當迪洛安、立委羅美玲、南投縣議員沈夙崢也到場關心，張尚文說，醫院擴建預計在2028年竣工，將會有12層樓的新醫療大樓，加強急重症醫療資源，並將加護病床擴增到24床，期望改善南投地區的醫療服務；2人隨後一同前往南投市配天宮參香，蕭美琴雖為基督徒，亦虔誠行鞠躬禮，展現宗教禮俗的多元尊重。