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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

決戰中台灣！首投族3.2萬人　台中新增53處投開票所

▲決戰中台灣！台中首投族3.2萬人，新增53個投開票所。（圖／記者游瓊華攝）

▲決戰中台灣！台中市選委會統計，這屆立委首投族3.2萬人，新增53個投開票所。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

2024大選最後倒數，第11屆立法委員選舉台中市候選人公辦電視政見發表會，將在明年1月3日至7日上場，台中市選委會統計，區域立委選舉人數統計到今年11月底，共有229萬多人，比上屆多出7.5萬人，首投族則有3.2萬人，全市將開設1902個投開票所，較上屆新增53個投開票所。

台中市選舉委員會主任委員黃崇典表示，此次台中市立委選舉劃分8選區，其中第1、2、3、7選區候選人採辯論方式，其餘選舉區則採政見發表。在明年1月3日至7日，透過台中5家有線電視頻道(台灣佳光、大屯有線為CH4，另豐盟有線、大台中數位有線及群健有線均為CH20)播出，並同步於台中市選舉委員會YouTube影音平台播放。

不同總統候選人政見發表會採直播方式，此次立委選舉公辦電視政見發表會，將於1月3日至5日完成錄影，並在1月7日前於台中市5家有線電視頻道播映完畢。第1、2、3、7選舉區採辯論方式進行，程序為主持人說明辯論會規則，接著各候選人分別進行10分鐘政見申論，再由2位公正人士分別向候選人發問，每位候選人回答5分鐘，最後給各候選人5分鐘進行結論等四個步驟；另第4、5、6、8選舉區則採政見發表方式，每位候選人發表政見時間為20分鐘。

黃崇典也補充，2024區域立委選舉，台中市立委8選區共有34名參選人完成登記，符合資格34人，應選出立法委員總計8名，其中參選人數最多的是第5選區（北屯、北區）的8人，最少的是第8選區（豐原、新社、東勢、石岡、和平）的2人。

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