濕人妻爽劈2小王…飢渴喊：想讓你進我身體裡！工程師夫頭炸綠光

▲人妻搞外遇被丈夫發現，遭告上法院。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻出軌，除了在現實生活中有一名小王，在網路世界裡也有一名網戀對象，她周旋於丈夫及2男之間。人夫得知後心碎，決定向妻子、小王提告求償。日前法院判人妻跟小王應連帶賠償人夫40萬元，人妻還要另外賠丈夫30萬元。可上訴。

擔任工程師的人夫主張，小王透過網路交友認識妻子，他明知道妻子是有夫之婦，卻仍與妻子多次發生性行為，就連疫情期間也不放過，多次外出開房間，小王還稱妻子為「老婆」，另外，妻子在與小王發展婚外情的同時，又跟另名H男大搞網路性愛。

人妻則辯稱，與丈夫的婚姻生活並不愉快，丈夫不願負擔家庭生活支出，家中的開支及撫養未成年子女的重擔大部分都落在她一人身上，丈夫甚至經常向她要錢，夫妻倆已經分居一段時間了。

她表示，自己又要經營補習班，又要擔心子女的成長，每天工時很長，哪有時間搞外遇，強調自己與小王是「普通朋友」關係。至於H男，人妻稱，自己有很多個名叫H的朋友，但不認識丈夫所指的那位H男，丈夫提出的對話也並不是她與認識的H男的對話。

新北地方法院勘驗對話發現，人妻與小王曾傳LINE，「可以跟我好好愛愛」、「好好插插」、「你後面硬要射」、「你那種射完不在乎別人感受」、「我很愛你」、「你那麼會X」、「跟你做愛就是爽啊」等。

另外，法院也發現，人妻與H男曾傳訊，「我有愛妳，但怕沒妳愛的深」、「都外遇」、「弟弟變大了」、「我很會喇」、「我很想抱抱你讓你近（進）來我身體裡」、「我濕濕的了」，且Ｈ男還傳送下體照給人妻。

法院審理過後，不採信人妻的說詞，判她與小王應連帶賠償人夫40萬元。另外，人妻還要另外給付人夫30萬元，全案仍可上訴。