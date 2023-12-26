　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美女醫偷情已婚同事產雙胞胎　再和孩子同學的爸不倫！判賠60萬

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女醫師偷吃孩子同班同學的爸爸，被告上法院。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

北部一名長相亮麗的女醫師在醫院就職時，和同院已婚男醫師發展婚外情，懷孕生下雙胞胎。10年後在孩子學校活動中，女醫師又認識孩子同班同學的爸爸進而交往，兩人在訊息中討論性愛細節，該名父親還表示「昨晚真的好爽」、「有個角度很難用言語說，禮拜五用做的再告訴妳」，被正宮發現，將女醫師告上法院，求償80萬。台北地院審理，判女醫師侵害配偶權，要賠60萬元。全案還可上訴。

該名女醫師在醫院就職時，於2012年年初和同院已婚男醫師發生不倫戀，因而懷孕、同居並產下雙胞胎，被對方太太告上法院，最後雙方和解撤告。今年女醫師又因為偷吃年收破億的已婚董座，再度被告上法院。

正宮指控，她和丈夫結褵10年，育有3個孩子，因長子和女醫師的孩子是同班同學，丈夫和女醫師在學校活動中認識，兩人進而交往，女醫師還傳送上半身幾近裸露胸部的照片，和丈夫的對話談及性行為，兩人已超出一般朋友互動，破壞她家庭圓滿，要對女醫師求償80萬元。

女醫師在審理時辯稱，她和人夫只是聊天、開玩笑，從未逾越一般男女分際，就算有交往，也是因為人夫追求導致，應由人夫賠償全部損害，而且人夫已和正宮和解，承諾會負擔全部家庭生活費及子女扶養費，清償金額已超過80萬元，等於她的連帶債務也已清償。

法官檢視女醫師和人夫的訊息，包含「我們不就是外遇跟偷情嗎？」、「我們現在是什麼狀態，戀人」、「我不是一般人啊，一般人可能就甘願做你的情婦了」，人夫還說「昨晚真的好爽，有個角度，很難用言語說，禮拜五用做的，再告訴妳」，女醫師也回應「那個，你昨天怎麼沒告訴我」，兩人認真討論前一日做愛細節，並無開玩笑的用字遣詞，並傳送情侶親密依偎和接吻貼圖，可見為男女交往關係，已侵害配偶權。

法官指出，女醫師雖聲稱人夫已簽署切結書，允諾會負擔全部家庭生活費用及子女扶養費用，總額高達千萬，所以正宮損害已彌補，不過該切結書上只有人夫簽名，並無正宮簽名，未必能證明兩人已達成和解，且夫妻依各自經濟能力等條件分擔家庭開銷，和配偶權受侵害的賠償也無關，審酌女醫師大專畢業，去年所得443萬餘元，判她要賠60萬元。可上訴。

ET快訊
批民進黨「衝康台灣」　侯友宜問：兩岸直航哪個城市被木馬屠城？
賴清德「缺電時代已過去了」　台灣最缺電是馬英九交給蔡英文時期
快訊／新車安全評等　2車款結果公布
美女醫偷情同事生雙胞胎　再不倫孩子同學爸
新竹「最強夜市」回歸　每周開2天
快訊／國三生遭割頸　教長回應了
快訊／今年最後1天送肉粽...父母雙亡兒輕生　送煞路線曝
快訊／新冠「併發症、死亡」雙創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗情侶檔經營大選賭盤　1人羈押禁見1人限制住居

美女醫偷情已婚同事產雙胞胎　再和孩子同學的爸不倫！判賠60萬

三重刺青店半夜遭放煙火+推倒機車！警6小時逮5人...只為了3萬元

漁港逛一半！台中男突無呼吸心跳　三方聯手CPR+13次電擊成功保命

逼士兵借百萬給他！海軍海鋒大隊班長遭撤職　提行政訴訟贏了

快訊／年底最後1天送肉粽！彰化埔鹽中年男輕生　送煞路線曝光

快訊／大園「6輛大小車」撞成一團！小貨車遭夾擊　駕駛受傷送醫

獨／6人救生組啟動救援！張姓士官出勤落海…妻忍淚：拜託大家了

新北退休師打羽球突倒地　CPR+5次AED電擊終救回！救命6步驟串連

「同學你好，我是曹興誠」阿北險被騙　女兒報警誘逮車手

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

苗栗情侶檔經營大選賭盤　1人羈押禁見1人限制住居

美女醫偷情已婚同事產雙胞胎　再和孩子同學的爸不倫！判賠60萬

三重刺青店半夜遭放煙火+推倒機車！警6小時逮5人...只為了3萬元

漁港逛一半！台中男突無呼吸心跳　三方聯手CPR+13次電擊成功保命

逼士兵借百萬給他！海軍海鋒大隊班長遭撤職　提行政訴訟贏了

快訊／年底最後1天送肉粽！彰化埔鹽中年男輕生　送煞路線曝光

快訊／大園「6輛大小車」撞成一團！小貨車遭夾擊　駕駛受傷送醫

獨／6人救生組啟動救援！張姓士官出勤落海…妻忍淚：拜託大家了

新北退休師打羽球突倒地　CPR+5次AED電擊終救回！救命6步驟串連

「同學你好，我是曹興誠」阿北險被騙　女兒報警誘逮車手

解婕翎存款全拿去買屋…半夜崩潰哭了！　千萬房僅2家具：我沒想到

菜鳥試用期沒過「能領資遣費？」　職場4大陷阱題曝光

美短貓駝背「蹲除濕機後面」長達半小時　主人揭原因：牠非常享受

談經濟政策！柯文哲批綠沒長期規劃　藍沒遠見「大撒幣、掏空台灣」

賴清德「缺電時代已過去了」　台灣最缺電是馬英九交給蔡英文時期

《水行俠2》傑森摩莫亞是粉紅控　宣傳活動全套粉西裝：「我穿超Man」

批民進黨「衝康台灣」　侯友宜問：兩岸直航哪個城市被木馬屠城？

台東義消總隊長交接　饒慶鈴期勉共建防救災專業團隊

快訊／賴清德喊讓台灣成為「智慧科技島」　帶動第二次經濟奇蹟

TNCAP公布「KICKS、YARIS」撞測成績！小鴨3星、KICKS拿下5星

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

社會熱門新聞

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

即／台中22歲女聖誕節闖勤益科大墜樓亡

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

立委候選人竟是性騷累犯　太陽花學運舔男大學生

即／保六總隊男警寢室離奇身亡！

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

2度性侵15歲外甥女　狼舅判囚5年10月

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲：老公，回家吧

更多熱門

相關新聞

小王偷吃人妻被抓包　11天毀約噴百萬

小王偷吃人妻被抓包　11天毀約噴百萬

簡姓男子2021年6、7月間與許姓人妻發生不倫戀，結果被對方的楊姓丈夫抓包，他簽下悔過協議書，承諾如果再犯，同意每次賠償50萬元，沒想到簽完協議書11天後就毀約。楊男一氣之下對簡男提告求償50萬元違約金以及50萬元慰藉金，日前獲得台中地院法官裁准，全案仍可上訴。

人夫偷吃約摩鐵開戰12小時　結局慘了

人夫偷吃約摩鐵開戰12小時　結局慘了

女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」

女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」

美女訓練師變小三　偽單身人夫要賠正宮40萬　

美女訓練師變小三　偽單身人夫要賠正宮40萬　

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權

讀者迴響

熱門新聞

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

Joeman被來賓狂嗆呼麻「尷尬反應全播出」！

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面