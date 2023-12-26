美女醫偷情已婚同事產雙胞胎　再和孩子同學的爸不倫！判賠60萬

▲女醫師偷吃孩子同班同學的爸爸，被告上法院。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

北部一名長相亮麗的女醫師在醫院就職時，和同院已婚男醫師發展婚外情，懷孕生下雙胞胎。10年後在孩子學校活動中，女醫師又認識孩子同班同學的爸爸進而交往，兩人在訊息中討論性愛細節，該名父親還表示「昨晚真的好爽」、「有個角度很難用言語說，禮拜五用做的再告訴妳」，被正宮發現，將女醫師告上法院，求償80萬。台北地院審理，判女醫師侵害配偶權，要賠60萬元。全案還可上訴。

該名女醫師在醫院就職時，於2012年年初和同院已婚男醫師發生不倫戀，因而懷孕、同居並產下雙胞胎，被對方太太告上法院，最後雙方和解撤告。今年女醫師又因為偷吃年收破億的已婚董座，再度被告上法院。

正宮指控，她和丈夫結褵10年，育有3個孩子，因長子和女醫師的孩子是同班同學，丈夫和女醫師在學校活動中認識，兩人進而交往，女醫師還傳送上半身幾近裸露胸部的照片，和丈夫的對話談及性行為，兩人已超出一般朋友互動，破壞她家庭圓滿，要對女醫師求償80萬元。

女醫師在審理時辯稱，她和人夫只是聊天、開玩笑，從未逾越一般男女分際，就算有交往，也是因為人夫追求導致，應由人夫賠償全部損害，而且人夫已和正宮和解，承諾會負擔全部家庭生活費及子女扶養費，清償金額已超過80萬元，等於她的連帶債務也已清償。

法官檢視女醫師和人夫的訊息，包含「我們不就是外遇跟偷情嗎？」、「我們現在是什麼狀態，戀人」、「我不是一般人啊，一般人可能就甘願做你的情婦了」，人夫還說「昨晚真的好爽，有個角度，很難用言語說，禮拜五用做的，再告訴妳」，女醫師也回應「那個，你昨天怎麼沒告訴我」，兩人認真討論前一日做愛細節，並無開玩笑的用字遣詞，並傳送情侶親密依偎和接吻貼圖，可見為男女交往關係，已侵害配偶權。

法官指出，女醫師雖聲稱人夫已簽署切結書，允諾會負擔全部家庭生活費用及子女扶養費用，總額高達千萬，所以正宮損害已彌補，不過該切結書上只有人夫簽名，並無正宮簽名，未必能證明兩人已達成和解，且夫妻依各自經濟能力等條件分擔家庭開銷，和配偶權受侵害的賠償也無關，審酌女醫師大專畢業，去年所得443萬餘元，判她要賠60萬元。可上訴。