公費肺鏈疫苗第3階段「首日6.3萬人搶打」　踴躍到衛生所大排長龍

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

公費肺炎鏈球菌疫苗第三階段昨日開打，針對年滿65歲以上曾經接種23價肺炎鏈球菌疫苗（簡稱PPV23）滿1年以上者，提供1劑公費13價肺炎鏈球菌疫苗（簡稱PCV13），符合資格者約164.3萬人。疾管署副署長羅一鈞今（26）日表示，昨天開打接種情況就相當踴躍，各衛生所出現大排長龍情況，首日已有近6.3萬人完成接種。

疾管署擴大提供長者2種公費肺炎鏈球菌疫苗，分別於今（2023）年10月2日及11月27日推行第一階段及第二階段並自12月25日起展開第三階段接種作業，針對年滿65歲以上曾經接種23價疫苗滿1年以上者，提供1劑公費13價疫苗，也就是說，現在起所有65歲以上成年人都可以接種公費肺鏈疫苗，可以到院所可評估應該一打的是哪一種疫苗。

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羅一鈞表示，屬於第三階段才開始可以接種公費肺鏈疫苗，符合資格者約164.3萬人，而開打首日已經有6萬2873人完成接種，情況相當踴躍。

依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，以有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，請符合接種資格長者儘速接種且可與流感、新冠疫苗一起接種，減少冬季疾病威脅。

▲公費肺炎鏈球菌疫苗開打。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，國內今年截至12月25日累計274例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，其中37例死亡；病例中以65歲以上民眾占44.5%（122例）為多，病例數較2019年同期為低，惟高於2020-2022年同期；2019至2022年全年累計病例分別為447、228、196及200例，其中近半數為65歲以上民眾，佔45.4%（486例）。

而統計目前65歲以上民眾累計已接種PCV13（或PCV15）共42.5萬人、已接種PPV23計183.5萬人，肺炎鏈球菌疫苗接種率達49.1%（施打任一劑）。PCV13及PPV23庫存量約53萬劑，並視接種情形陸續供貨。接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）/疫苗接種院所查詢/【肺炎鏈球菌疫苗】各縣市合約院所名冊網址查詢。

疾管署提醒為提升免疫保護力，請65歲以上民眾依接種建議完成肺炎鏈球菌疫苗接種，其中高風險對象（包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者）接種PCV13後間隔至少8周即可接種PPV23，請高風險對象儘速接種。