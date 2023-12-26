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社會 社會焦點 保障人權

留學生火鍋店打工又兼差「大麻轉運手」　抹茶粉藏大麻...這下慘了

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航警局今年7月間會同財政部關務署台北關人員，在桃園機場快遞進口專區查獲2批以抹茶粉進口包裹，夾藏第二級毒品大麻，經開箱後查獲共計2,170公克大麻，市值粗估逾200萬元，貨主是署名武姓越南籍留學生，地指則位於新北市深坑。檢警蒐證調查後，逮捕武姓學生，武聲稱他以500萬印尼盾（約新台幣7000元）代價充當運毒轉運手，

▲航警局今年7月至10月間根據線報查獲越南籍武姓留學生充當毒品轉運手，領取自國外運輸麻茶粉包裹夾藏2170公克大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年7月至10月間根據線報查獲越南籍武姓留學生充當毒品轉運手，領取自國外運輸麻茶粉包裹夾藏2170公克大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局人員查獲後依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送桃園地檢察署。

▲航警局今年7月查獲越南籍武姓留學生充當毒品轉運手，領取自國外運輸麻茶粉包裹夾藏二級毒品大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年7月查獲越南籍武姓留學生充當毒品轉運手，領取自國外運輸麻茶粉包裹夾藏二級毒品大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，航警局安檢大隊會同財政部關務署台北關於今年7月20日在桃園國際機場快遞進口專區查獲兩批貨物，內有17罐、16罐抹茶粉疑似夾藏毒品，經海關人員開箱查驗赫然發現夾藏第二級毒品大麻，分別毛重為1,168公克、1,002公克，共計2,170公克，經查兩批包裹收件資料相同，地址位於新北市深坑地區，收件人以英文標示VU，航警局查獲報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲航警局查獲越南籍武姓留學生領取自國外運輸麻茶粉包裹夾藏二級毒品大麻等證物，市值逾2000萬元台幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲越南籍武姓留學生領取自國外運輸麻茶粉包裹夾藏二級毒品大麻等證物，市值逾200萬元台幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組調查發現，包裹所載收件中譯為武姓男子，清查發現相同姓名領貨人曾簽領多筆國際包裹紀錄，且會主動追蹤貨物狀況，警方遂鎖定越南籍武姓男子，經跟監多日發現，武姓男子係越南來台留學生，平日在北市萬華某火鍋店打工，本案貨物依正常流程派送，發現武姓學生反常拒絕接聽物流派送電話，亦無主動追蹤簽領包裹，且人足不出戶，導致案情陷入膠著。

▲航警局今年7月查獲越南籍武姓留學生充當毒品轉運手，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年7月查獲越南籍武姓留學生充當毒品轉運手，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局刑大人員會同新北市警方在武姓學生租屋處埋伏多日，今年7月間趁武姓男子外出時拘捕到案，專案小組查出，武男有加入越南大麻販毒集團通訊群組，以越南盾5百萬（換算約新台幣7千元）酬勞，提供手機、地址等資訊領取包裹，武姓男子透露，收取包裹後再由轉寄給下游，但過程中，武男接獲物流公司領取包裹資訊時向越南寄貨方詢問，寄貨方卻要求武不要領取包裹，懷疑可能獲悉警方鎖定，警方還查出武姓男子手機紀錄有查詢大麻吸食方式、如何躲避警方查緝等資訊，研判意圖輸入大麻貨物在台販售之可能，偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢察署偵辦。

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