衰哭！「3星座」一路噴錢到過年　意外頻傳大破財

▲農曆年前有3星座財運流動大，恐遇破財危機。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾表示，農曆年前是一年中「財運流動最多」的時刻，然而並非所有星座都能享受財富爆棚的好運氣，並點名有「3星座」破財連連。悲情上榜的有獅子座、雙魚座及天秤座，財務恐面臨危機，在這期間可能會遭遇詐騙或突發狀況頻傳，進而流失大筆金錢，提醒務必睜大眼睛、保持冷靜，以度過難關。

過年前錢噴光荷包空、破財連連3大星座，請同時參考太陽及上升星座：

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1.獅子座：壓力來襲、危機四伏

過年前獅子座財運面臨挑戰，可能會感受到一股壓力和危機正迎你襲來，這些問題源自於工作、家庭或社會層面，將面臨一些競爭或衝突的局面，帶給你不安和挫折感。這段時間要特別小心，避免因為過度自信或驕傲而做出錯誤決定、釀成失敗結局。保護好財富和名譽，謹慎行事將有助於度過困難時期。

2.雙魚座：情緒波動、影響判斷

農曆年前雙魚座財運不佳，會受到各種內、外因素的影響，而產生劇烈的情緒波動，容易因為感情、信仰或理想而忽略了現實，在判斷事情上苦受情緒所干擾。由於你可能過於同情或慷慨，因此存在被他人利用或欺騙的風險。在這期間須擦亮雙眼、保持理性和冷靜以仔細辨別真偽。

3.天秤座：突發狀況、大筆支出

天秤座於農曆年前財運狀況也較差，恐面臨一些突發狀況或意外，迫使你須花費大量金錢解決問題，其中可能涉及法律、健康或家庭層面。由於你可能表現出優柔寡斷或過於顧及面子，而會錯失一些好機會或浪費資源。在過年前這段時間，須特別控制好預算，小心應對風險，以避免不必要的經濟損失。