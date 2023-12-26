閨蜜包3000元　她嘆「比同事還小包」！一票見細節：妳已經賺到

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者姜國輝攝）



記者朱祖儀／綜合報導

參加喜宴要包多少禮金是一門學問，有些人還會因為金額和朋友、親戚鬧翻。一名女網友近日就表示，最近辦了婚宴，結果發現閨蜜包得比普通同事還少，好奇如果其他人也碰到這個情況，是否會對閨蜜改觀？文章曝光後，不少人認為其實閨蜜已經很有誠意。

原PO在Dcard發文表示，辦完婚禮之後查看眾人給的紅包，發現要好的朋友只包了3000元，反而是交情普通的朋友或同事，包了3600元和6000元，比那名朋友的還要大包，雖然對方有說過以後結婚只會登記不宴客，但她還是想問，「如果是大家，會因為這樣而對包3000的朋友改觀嗎？」

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



不少人認為朋友包3000元已經很足夠，「現在台灣薪水不高，就別看錢了，有包都比沒包好」、「包3000還不錯啊，也是要考慮別人來參加花的時間、金錢和交通吧」、「一個人3000可以了吧，她又不宴客，等於花3000+車程+時間去參加你的婚禮，很給面子了吧」、「不會啊，3000跟3600有差喔…紅包不過就是一個喜氣」、「以金錢和利益角度來看，不宴客的人包紅包出去都是虧錢，又收不到回禮，不宴客的人願意包已經是新人賺到了吧」。

還有人反罵，「怕賠本就不要辦啊，你也不是多好的朋友吧」、「我會對計較禮金金額的朋友改觀」、「怕虧錢就不要辦耶，人家撥出時間來參加你婚禮還要被你嫌棄，只想回本的你還真小氣」、「好討厭愛辦婚禮然後整天對禮金斤斤計較的人」、「你如果是那麼會計較這個，因為這種事對別人改觀的話，你真的不適合辦」、「當你朋友好可憐，到底是宴客還是大型斂財活動」。

也有網友分享經驗，「閨蜜跟他男友一起合包2600，這樣有沒有安慰到你」、「3000很ok了，我訂婚的時候還收過200還攜伴呢」、「我有個自認為蠻好的朋友，一個人來包1200，我在五星級酒店還有喜餅，本來很不能釋懷，但媽媽跟我說，她應該年紀還沒到不知道人情世故…只能默默釋懷裝沒事」、「前陣子表妹結婚，有個姑姑帶了6個人（4大2小）只包了3600元，原PO真的要感恩了」。