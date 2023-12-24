車行女業務偷吃已婚男「睡遍新北摩鐵」！還找正宮買醫美課

▲林女與已婚的王姓同事有染，時常在IG上放閃，還一起去過許多溫泉會館、摩鐵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

新北一名林姓女子與已婚的王姓同事有染，時常相約外出開房，更時常在IG曬閃照，完全無視對方已婚身分，行為明目張膽，甚至還跑去王男正宮任職的診所買醫美課程，氣得正宮張女一狀告上法院。新北地院審理後，判林女須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林女與王男都在某間車行擔任業務工作，過程中產生出了情愫，林女不顧王男已婚身分，還是發展成情侶關係，甚至還十分大膽，不斷在IG上發布閃照。

▲林女與王男交往以後，相約去過許多摩鐵、溫泉會館開房。（示意圖／記者周亭瑋攝）



林女與王男交往後，愛的足跡走遍了新北，不但相約一起泡溫泉，還到許多摩鐵、飯店開房獨處。此外，林女還十分囂張，明明知道王男有正宮，還跑去正宮張女任職的醫美診所買課程，氣得張女一狀告上法院，求償100萬元。

對此，林女則表示，確實有與王男交往，期間也有發生性行為，但並沒有到飯店開房間，王男還有其他偷吃對象，張女在社群軟體上的截圖，也無法證明她與王男有去過摩鐵等地。

不過，法官勘驗了雙方的對話，加上王男坦承頻繁發生性行為，認定林女與王男交往並發生性行為，逾越了普通朋友一般社交行為往來，侵害了張女的配偶權，且情節重大，衡量雙方的社會、經濟地位後，判林女須賠30萬元，全案仍可上訴。