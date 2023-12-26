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交往3年！女友拒過夜「媽會說不行」　過來人秒懂：不是你不好

▲▼正妹,小資族,性騷擾,防曬,穿搭,背心。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲女友家人的觀念比較保守。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人觀念不同，有些保守、有些開放。近日有男網友發文表示，他雖然已和女友交往3年多，但對方卻因為媽媽比較保守的關係，總拒絕與他過夜，而兩人則為此起過幾次爭執，大家怎麼看？貼文曝光後，引發底下網友熱議。

男網友在Dcard上，以「交往三年的情侶睡同一張床，正常嗎」為標題發文，提到他與女友已經交往3年多，但不知是對方家人不喜歡他，還是真的觀念比較保守，每次他提議要過夜，女友都會拒絕，並說媽媽肯定不同意。

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不只如此，原PO每次要和女友一起住在租屋處，對方都會找盡理由，不讓媽媽知道他也在。對此，他就覺得自己好像沒什麼分量，兩人也為此吵了好幾次，只是最終結果都是媽媽觀念保守、覺得這樣不好。

原PO坦言，他實在不能理解女友為何要刻意隱瞞，且不試著和媽媽溝通，大家怎麼看？難道要等到準備結婚，「兩人同居」這件事才會變成正常的？

▲▼性侵,性騷擾,渣男,色狼,摸大腿,掀裙。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，有網友分享類似狀況，「我男友家也是這種狀況，他媽媽很難溝通，不准他外宿」、「我家人觀念也保守到爆，曾經抗爭過但就是沒有用，反而導致前任被家人討厭」、「有時候她不去跟家人爭取溝通不是因為你不夠好，而是她的家人無法溝通，或許她覺得現階段不要強硬爭取才是保護你們的感情」、「我也是過來人，女方那邊想要保護女生這完全沒問題，你可以去和她爸媽說，是以結婚為前提的交往，你自己要表現得積極一點」。

也有網友回應，「你們幾歲？20左右是你的問題，30左右是女友的問題，40左右是女友家庭問題」、「得到認同這件事不是女友負責的，是你要做給人家看的，況且如果他們家從小教育就是這樣，就是尊重而已吧」、「人與人之間的相處，不是比較，是尊重。尊重每個家庭的差異性、尊重對方跟別人的不同」、「我覺得婚前同居是讓彼此更了解對方的其中一環，或許也可以在其中認知到雙方適不適合，對我來說是很正常的事」。

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