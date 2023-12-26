「這批鴻海股票很便宜」台中男被騙328萬　警埋伏逮23歲車手

▲警方當場逮獲劉姓車手（右二）。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名75歲陳姓退休老翁，在網路聽信有便宜購買「鴻海」股票的機會，匯出328萬元要買100張股票，未料對方收錢後卻說還要再繳納近500萬元才能完成手續，陳男驚覺遭騙，立刻報警處理。警方今年9月間逮捕負責收款的劉姓車手，近日檢方偵結，依詐欺罪嫌將劉起訴。

警方調查，陳男今年6月在網路認識1名女子，對方聲稱手裡有批便宜的鴻海股票，可以低價出售給有需要的人，陳男聽聞心動不已，立即匯款328萬元給對方，準備購買100張。

但對方收到錢後卻向陳男說，因適逢股利發放期間，需要再繳納490萬元才能完成手續，陳男聽聞，認為自己遭到詐騙，前往派出所報案。

今年9月間，陳與警方合作，以當面清點款項名義，約詐團在公園面交現金，1名23歲的劉姓車手依約出現，警方立即將他逮捕，並在他身上查扣到手機、偽造投資合作契約書等證物。檢方調查後近日偵結，依詐欺罪嫌起訴劉。

台中市第六警分局長賈立民呼籲，大家投資理財需警慎，應透過正常投資管道進行操作，切勿輕信社群網站廣告或其他資訊，以私訊方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢。