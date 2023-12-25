上市公司大股東夫婦遭詐6千萬！香港籍車手被逮　犯案手法曝光

記者吳奕靖、賴文萱、戴若涵／高雄報導

75歲蔡姓婦人15日下午到高雄新興分局前金分駐所報案，表示自己在YouTube看到投資廣告，因而加入一個股票代操LINE群組，遭詐騙約6千萬餘元，後來她接到通知自己「抽中270張股票」，但需儲值才能取得該股票，遂前往銀行，行員機警報警處理。據了解，受害人蔡婦與丈夫是某上市公司的大股東。

▲上市公司大股東夫婦遭詐6千萬，香港籍車手被逮了。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

蔡婦向警方表示，自己在YouTube看到投資廣告，因此加入該Line群組，群組內許多人不斷貼出高額獲利的資訊，投資助理也向她推薦下載某App，聲稱能輕鬆獲利，她陸陸續續面交了10多次款項讓對方進行股票代操，金額逾6千萬元。

12月中旬一名自稱投顧助理的男子，又突然告知蔡婦，蔡幸運抽中270張股票，但需儲值才能取得抽中價值約500萬元的股票，蔡婦聽聞要先儲值才能取得中籤股票，便前往銀行領款，行員察覺不對勁報警處理。

而後警方耐性向她解釋，並與蔡婦研擬對策，約對方20日上午到指定處所收款；查緝小組部署警力後，當場將香港籍的51歲黃姓車手逮捕，並在他身上起獲偽造股票操作收據、工作證等證物。

據悉，黃男稱在臉書上看到詐騙集團的徵才廣告，內容為來台向客戶收款，並表示於11月底來台後已多次取款，原本預計這次取款後，將於21日下午搭機離台，不料，卻遭警方逮捕。警方將黃男依詐欺罪與洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。

新興分局分局長陳志榮表示，民眾勿為了貪圖小利而從事詐騙工作，同時呼籲，任何以「先儲值後獲利」、「零風險」作為噱頭的投資管道皆是詐騙集團為吸引民眾的話術，切勿因貪心而賠上自己辛苦存下的辛苦錢，民眾如有發現可疑資訊應立即撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助。