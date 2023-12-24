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社會 社會焦點 保障人權

「申請金流驗證」假買家話術曝　女業務上網賣商品遭詐66萬

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

超商賣貨便也遭詐團盯上，警方揭露多起網路賣家在耶誕節前夕遭假買家協同假賣場客服、假銀行員詐騙案例！有別以往買家受騙上當，近來發生多起賣家接到聲稱「無法下單、要求透過賣貨便交易、未開通簽署金流服務、帳戶認證」等話術，進而若入詐團陷阱。

北部一名黃姓飲料業者，上週接到自稱張姓買家透過通訊軟體Messenger表示，欲購買黃男在網路販售麵包攪拌機，並要求透過「7-11賣貨便」交易，待黃男前往「7-11賣貨便」創立賣場並提供賣場連結予買家後，對方聲稱操作無法下單，並傳送7-11超商客服連結給黃男，黃男不疑有他，點擊連結與假客服聯繫，假客服要求加LINE好友對談。

詐團聲稱黃男未開通簽署金流服務，要求黃男設定網路轉帳功能，稱須提供銀行帳戶資訊、翻拍帳戶存摺才能認證帳戶並開通賣貨便金流功能，假客服先要求黃男轉帳新台幣93元進行身分驗證，接著假銀行客服要求黃男照指示操作轉帳至指定帳戶，黃男誤信先後以網銀方式轉帳11筆計近78萬元到對方指定帳戶，直到發現對方持續要求匯款理由有異，才驚覺遭詐騙。

另名劉姓女業務上週透過臉書貼文賣商品，接到假買家詢問有無存貨，並要求透過「全家好賣+」創立交易，待劉女傳送賣場購物連結予買家後，收到對方聲稱無法下單，對方回傳客服資訊給劉女，假客服稱她未認證，要求提供帳戶資訊及開通網銀功能，對方要求劉女匯款至金管會指定帳戶，於確認後會返還帳款，劉女不疑有他，照對方指示綁定LINE PAY操作2筆、共計遭詐騙近66萬元。

案例中：詐團假冒買家身分，透過網路賣場聊天系統、臉書Messenger或LINE聯繫賣家，聲稱「無法下單，並轉而提供假賣場客服連結、QR Code或LINE ID予賣家」，接著由假冒的賣場客服聲稱「賣家未簽署金流服務或協議等名義，要求賣家提供姓名、電話及帳戶資料」，再由假冒銀行人員致電賣家依照指示操作ATM或網路銀行APP匯款；若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等為詐騙電話，聽到「解除ATM設定」、「簽署金流服務」、「帳戶認證」、「申請金流驗證」，這些全是詐騙集團所為！

警方也鼓勵民眾加入臉書「165全民防騙」，掌握最新詐騙資訊，作為民眾防詐騙的守門員，慎選優良購物平臺進行網路購物，類似詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙臉書上都有介紹，有任何疑問歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢。

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