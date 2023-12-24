騙到2千萬仍不放手！詐團再索120萬　花蓮女這次帶警察面交

▲警方逮獲涉案車手李姓男子，查扣公司收據、工作證、印台及金融卡，全案依刑法詐欺罪移送偵辦。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安吳姓女子透過網路投資股票，對方告之穩賺不賠要求吳女面交新台幣120萬元，警方獲報成立專案小組前往埋伏守候，順利逮捕一名22歲李姓男涉案車手，查扣公司收據1張、工作證1張、印台1個及金融卡1張，全案依刑法詐欺罪移送偵辦。

警方表示，吉安鄉一名54歲的吳姓女子，因誤信網路投資不實廣告，依照詐騙集團指示下載假投資理財app，吳女先前已依詐騙集團指示分別用臨櫃匯款及面交之方式交予詐騙集團共新台幣2074萬2000元，事後欲取回款項，但詐騙集團仍不斷以話術「如不繳付保證金，無法拿回投資款項」等語要求其付款，吳女於是決定向警方報案並聯手警方揪出歹徒。

歹徒日前指示吳女準備新台幣120萬元相約在宜昌郵局旁早餐店面交取款，吳女決定和警方將計就計，讓警方埋伏在附近隨時準備將歹徒逮捕歸案。

吉安警分局立即成立專案小組前往守株待兔，一名年輕男子依約現身和吳女取款，員警見機不可失立即上前表明身分，將該名李姓男子逮捕，並公司收據1張、工作證1張、印台1個及金融卡1張等物證。李男表示當時只是經上頭要求來拿錢，對於假投資一事完全不知，由於涉案事證明確，警方將男子逮捕依法究辦。

吉安分局呼籲，投資詐騙常先利用交友軟體或LINE加好友等方式搭訕，再誆稱操作外匯期貨、投資虛擬貨幣穩賺不賠、高報酬低風險等各種說詞，吸引民眾投入資金，警方提醒穩賺不賠高報酬的投資方式充滿風險，民眾上網投資、交友都要提高警覺，對於來路不明的投資，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失。