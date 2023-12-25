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大陸 大陸焦點 特派現場

發現女友已婚生子！宅男5年匯超800萬傾盡存款　養她和老公一家

▲▼大齡宅男供養女友和老公一家5年。（圖／翻攝自影片）

▲王淵最終選擇原諒女方。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

家住上海崇明的王淵（化名）5年前，在網路上認識了女友張麗（化名）。張麗雖然已婚已育，卻向王淵隱瞞了自身的婚姻狀況，還謊稱自己十多歲的兒子為表弟，甚至多次帶著兒子跟王淵交往約會。王淵對她的話也深信不疑，而事情的蹊蹺是被王淵的公司李姓老闆看出來的。

據《華商報》報導，李男知道老實本分的王淵平時每月開銷很少，基本只花5、6百元（人民幣，下同），但王淵談了幾年的戀愛，卻頻頻向同事借錢，如今還欠下了200多萬元（約新台幣851萬元）的債務。

李男還得知，兩人尚未成婚，王淵竟然連女友表弟的補課費，都供了20多萬。李男本就心存疑慮，直到最近答應王淵，幫女友張麗在公司安排一份工作，但在辦理時卻發現，張麗竟然是已婚已育。

然而，在明知張麗極有可能欺騙自己的情況下，王淵卻沒有停止自己的「愛和供養」，依舊不斷轉帳給對方。

▲▼大齡宅男供養女友和老公一家5年。（圖／翻攝自影片）

債台高築的王淵，甚至不惜推著老母親去辦理貸款，來向張麗百般示好，但只換來了無情的拒絕。即便如此，王淵還沉浸在幻想中，覺得張麗可能會為了自己離婚。

經過李男的勸說，最終，深知自己處境尷尬的王淵，同意了報案。今年8月，王淵被老闆拉到了崇明堡鎮派出所警員面前。李男直言，王淵欠下的200多萬元債務，大概率是被他那個所謂的女友張麗（化名）給騙了。

一番交談，警方也很快聽出了不對勁。顯然，王淵與女友的關係絕非一般的婚戀交往。警方經過偵查後，依法傳喚了張麗，而此時她竟然在和丈夫遊玩。

儘管王淵和張麗兩人交往了5年多，但關係卻始終停留在看看電影、吃飯逛街的層面。面對性格強勢的張麗呼之即來、揮之即去的王淵，也似乎並未贏得認可。也正因寡淡平常的交往，張麗的丈夫始終沒能發現異常情況。

▲▼大齡宅男供養女友和老公一家5年。（圖／翻攝自影片）

由於張麗和其丈夫曾長期失業，王淵毫不意外地成了這一家老小的「供養者」。而諷刺的是，就在張麗到案的第二天，念及舊情的王淵竟然還希望警方能夠撤案，「我自始至終沒有恨她。」

在被告知案件將由檢察院提起公訴後，王淵立刻出具了諒解書。不過，警方表示，這並不影響警方對犯罪事實的認定。此外，此前堅決不願與王淵在一起的張麗，為躲避懲罰，如今竟稱是真的想和王淵結婚，連離婚協議都寫好了。

目前，犯罪嫌疑人張麗因涉嫌詐騙罪，已被崇明區人民檢察院依法批准逮捕。

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