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【廣編】2023永齡女力論壇！號召女力集合打造台灣職家女性生態圈

▲▼永齡基金會,2023永齡女力論壇,For HER。（圖／永齡基金會提供）

▲永齡基金會舉辦「2023永齡女力論壇」。

圖、文／永齡基金會提供

為響應聯合國2030永續發展目標UNESCO and Sustainable Development Goals (SDGs)，永齡基金會自2023年起發起「永齡女力」計畫，幫助更多有意重塑生涯、二度就業和經濟弱勢的婦女，於自身、親職與勞動者的多重身分之間取得平衡，運用各方資源，克服回歸職場、重塑生命樣貌的重重挑戰。並以「Listen to HER，傾聽女性的聲音」為起點，開啟全台拜訪請益之旅，並與七個單位共同舉辦不同形式的工作坊。

於台北市西門紅樓舉辦「2023永齡女力論壇」，以「Healthcare 身心健康」、「Empowerment 自我賦權」、「Redefinition 重新定義」3大面向，邀請政策倡議、社會文化、職場支持三大領域講者，以先行者角度，展示可行方案與應用資源，並探討未來產政學為支持職家女性應展開哪些行動。因為婚育而中斷職涯發展的可能性，以及後續重返職場的困難重重，可見支持女性擁有自我與自信，仍需要更多努力。

永齡基金會攜手 5% Design Action 社會設計平台，發佈「Return HER! 2023年台灣女力關鍵分析」，以研究為基發起「永齡女力計畫-打造台灣職家女性生態圈 」。預計於2024年推出台灣第一個「For HER：台灣職家女性生態圈一站式平台」，成為台灣職家女性全方位支持。

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