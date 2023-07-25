趕製「全套裝備」送蓬萊國小　郭台銘：讓國旗在世界舞台上飄揚

▲郭台銘送蓬萊國小台灣少棒隊全套中華民國裝備與國旗。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘，下同）



記者詹宜庭／台北報導

宜蘭縣蓬萊國小少棒隊將代表台灣赴美參加貝比魯斯世界少棒大賽，卻遇到經費不足的問題。對此，鴻海集團創辦人郭台銘今日表示，他特別請永齡基金會趕製全套中華民國裝備與國旗，並由基金會執行長郭曉玲送到選手下榻飯店，期許這群孩子為國爭光，讓中華民國國旗在世界舞台上飄揚，並在球場上爭取專屬於自己的光榮與驕傲。

郭台銘今日透過臉書發文指出，他手機昨晚傳來蘇澳蓬萊國小棒球隊在桃園機場的合影，看著這群孩子即將遠行，為中華民國爭取榮耀，真是有說不出的激動。他永遠記得1968年夏天，紅葉少棒隊以懸殊的比數，擊敗日本少棒明星隊。然後1969年的夏天，半夜守在收音機與電視機前，幫金龍少棒隊加油，金龍少棒隊奇蹟似的分別擊敗加拿大隊、美北隊、美西隊，勇奪冠軍，「我至今難忘那深夜的振臂疾呼，屬於中華民國的榮耀迴盪在全台灣的每個角落。」

「那年，我18歲，這幾場棒球比賽，宛如我的成年禮。」郭台銘透露，一眨眼，50幾年過去，棒球還是屬於台灣的驕傲，蓬萊國小台灣少棒隊此刻正在前往貝比魯斯世界少棒錦標賽，他們傳承著台灣國球的優良傳統，並可望再創新局。

郭台銘指出，前晚，他特別請基金會趕製全套中華民國裝備與國旗，並由基金會執行長郭曉玲送到選手下榻飯店，期許這群孩子為國爭光，讓中華民國國旗在世界舞台上飄揚，並在球場上爭取專屬於自己的光榮與驕傲，「這是屬於你們的成年禮，不要留下任何遺憾，全力以赴。」