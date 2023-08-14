永齡基金會每月10萬給網路公司　供高虹安從事立委職務

▲新竹市長高虹安。（資料照／新竹市府提供）



記者陶本和／台北報導

新竹市長高虹安在立委任內，因要求公費助理配合，虛報、浮報酬金與加班時數，並將差額流為自己的小金庫私用，14日遭台北地檢署依貪污等罪提起公訴。根據北檢指出，檢察官痛批高虹安存款1200萬元，每月有立委薪水19萬、問政費7萬之外，永齡基金會每月提供10萬元，給一間網路媒體公司，協助她從事立委職務。

檢方批評高虹安，擁有傲人學經歷，曾擔任鴻海公司中階主管，每月領有立法委員月薪19萬餘元、問政費7萬餘元、銀行存款達1200萬餘元。特別的是，永齡基金會每月，還會支應10萬元，給予一間名為歷久網路媒體公司，協助她從事立委職務。

檢方表示，高虹安有相當之財力，竟壓榨憚於其權勢之下屬助理配合虛報、浮報酬金、加班費，向立院詐取人事費用，流用於辦公室及個人私用等支出，足認高虹安公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳，卸責予助理，建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。

對此，民進黨立委王定宇歸納4個重點，分別為：犯後態度不佳、重罪起訴、請求法官審酌從重、褫奪公權無法任公職。他認為，罪證確鑿，還有助理們全盤供出，高虹安助理費案依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，將高及其助理共5人起訴。