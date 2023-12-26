陸將設立「專項貸款」支持東南亞5國　李強：堅持開放合作

▲會議畫面。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國務院總理李強25日以視訊方式，出席瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議，同場還有柬埔寨、泰國、寮國、緬甸等領導人。李強在會上提出，中方將設立「瀾湄合作共同發展專項貸款」，支持各國重點項目，另外呼籲加強安全治理，打擊網路電詐犯罪行為。

據《新華社》報導，李強25日下午在北京中南海紫光閣以視訊方式出席瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議。李強和緬甸領導人敏昂萊共同主持會議，柬埔寨首相洪馬內、寮國總理宋賽、泰國總理賽塔、越南總理範明政出席。

李強表示，中柬、中寮、中緬、中泰、中越先後宣佈共建雙邊命運共同體，進一步助力瀾湄國家命運共同體建設取得積極進展，樹立了構建人類命運共同體的典範。

李強對加強瀾湄合作提出四點建議，一是深化融通發展，堅持開放合作，共同規劃實施好瀾湄區域互聯互通戰略項目，推動跨境經貿、產能、農業等合作項目提質升級，維護產業鏈供應鏈安全穩定，加強智慧製造和大數據合作；中方將設立「瀾湄合作共同發展專項貸款」，支持各國重點項目。

李強表示，二是推進綠色合作，尊重各國合理開發利用水資源的正當權益，中國願同各國探討展開瀾湄全流域治理等合作，推進能源轉型、生態保護等合作；三是加強安全治理，深入推進「平安瀾湄行動」，強力打擊網賭電詐等犯罪行為；四是深化人文交流，中方支持舉辦瀾湄國家青年企業家論壇，願同各方培育智庫、地方等合作新亮點。

報導指出，與會領導人六國要共享機遇、共迎挑戰，共同規劃瀾湄合作未來發展，加強農業、創新、減貧、互聯互通、數字經濟、綠色發展、水資源、旅遊、人文及打擊網路電詐等領域合作，進一步推動瀾湄合作走深走實，構建瀾湄經濟發展帶，打造瀾湄國家命運共同體。

會議發表《瀾湄合作第四次領導人會議內比都宣言》《瀾湄合作五年行動計劃（2023－2027）》和《瀾湄地區創新走廊建設共同倡議》。泰國將接任下屆瀾湄合作共同主席國。