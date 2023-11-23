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李強：反對把發展問題泛政治化泛安全化

▲▼2022年10月中共二十大後公布的新一屆中央政治局常委名單，排名緊接在習近平之後的李強，首次選入政治局常委，如今被指他將在3月人大會議後成為新任總理。（圖／路透）

▲國務院總理李強。（圖／路透）

文／中央社北京23日電

中國國務院總理李強昨晚在20國集團（G20）領導人視訊峰會意有所指地說，G20成員要繼續堅持「發展優先」，把發展合作置於突出位置，「反對把發展問題泛政治化、泛安全化」。

新華社報導，李強22日晚間在北京出席20集團領導人視訊峰會時，作上述表示。他並提到，當前世界經濟復甦之路「依然艱難」。

李強說，G20成員要繼續堅持「發展優先」，把發展合作置於突出位置，加快實現世界經濟的強勁、可持續、平衡和包容增長，「反對把發展問題泛政治化、泛安全化」。

G20成員要拿出更多務實舉措，堅持目標導向、問題導向，落實好新德里峰會達成的共識，不斷取得實際成果；要更加緊密協調配合，重振「多邊主義」，繼續加強宏觀政策合作，在世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）等改革中更多照顧開發中國家關切。

李強誇稱，中方近來成功舉辦第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、第6屆中國國際進口博覽會，「取得豐碩合作成果，用實際行動展示了推進高水平開放、與世界共享發展機遇的堅定決心」。中方願與各方在開放包容中繼續攜手努力，為世界經濟復甦和全球發展繁榮作出更大貢獻。

根據報導，與會領導人表示，當今世界面臨多重挑戰，G20成員應展現團結、合作精神，堅持行動導向，踐行「多邊主義」，深化應對氣候變化、數位經濟、綠色發展、人工智慧等領域合作，推進全球經濟治理體系改革，加強對開發中國家的支持和幫助，實現更加強勁、包容、可持續發展。

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