為習近平訪越舖路　王毅談農產品開放與鐵路互聯





▲越共中央總書記阮富仲在河內會見王毅。（圖／中國外交部官網）

文／中央社

中國外交部長王毅1日抵達越南訪問，越方期盼中國對越南農產品加速開放並增加對越投資，以及兩國鐵路互聯互通等。這些議題料將成為中國國家主席習近平後續到訪的討論重點。

王毅1至2日訪問越南與越南高官會談，並為習近平即將訪越作準備。王毅1日分別與越南副總理陳流光（Tran Luu Quang）、越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）、越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）、越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）會面。

綜合越南媒體報導，陳流光和王毅共同主持越中雙邊合作指導委員會第15次會議。陳流光在會議上表示，兩國必須合作促進邊界口岸的貨物清關效率以及加速中國市場對一些越南農產品、水產品的開放。

他還希望越南可以盡早在中國海南海口市設立貿易促進辦事處，以利越南產品在中國市場的推廣，方便越南參加在中國舉辦的展覽與博覽會，還要加快交通基礎設施的連接，特別是雙方之間的鐵路。

然而，雙方官員在會議上也提到兩國在一些領域的合作未達預期，以及一些中國援助計畫進度緩慢，許多產業合作計畫長期存在的問題等。

▲同日，王毅也分別會見了越南國家主席​​武文賞和越南外長裴青山。（圖／中國外交部官網）

雙方同意在未來解決這些問題，同時進一步深化科技、環境、交通運輸、農業與醫療領域的合作，並一致同意擴大文化、教育、旅遊合作。雙方還同意增加中國對越南高科技與環境友善領域的投資。

阮富仲在與王毅會見時表示，王毅此訪越將有助於促進兩國各方面的合作關係深入、務實和有效發展。他並重申越南黨和國家對促進越中關係的高度重視和頭等優先。

王毅在與武文賞會見時強調，中國黨和政府始終將對越關係置於中國周邊外交整體政策的優先位置，同意雙方妥善管控和處理海上分歧，推動越中全面戰略夥伴關係持續健康穩定發展。

王毅在與裴青山會面時指出，中國外交部願與越南外交部密切配合，落實好兩黨兩國高層領導的重要共識；配合推動今後高層互訪；促進經貿、投資、文化、教育、旅遊等領域的合作；在國際論壇上密切協調配合。