妻子隱私外洩遭按電鈴　他曝恐怖經歷警告「別讓外送員上樓」

▲原PO夫妻倆遇到變態外送員騷擾，自此再也不敢點外送...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

外送服務盛行，已成為現代人日常。不過，有男網友透露，曾遇到變態外送員記住他家門牌、他妻子的姓氏、工作，還跑去女方工作地點，甚至到最後明明他們沒點外送，外送員竟上門按門鈴、試圖入侵家中，讓他決定不再允許外送員送餐上樓，並呼籲大家提高警覺，別讓陌生人隨意進出社區。

一名男網友在Dcard發文表示，曾有一名變態外送員記住他家門牌，平時會故意等待他們的訂單，上樓送到門口閒聊數分鐘。起初夫妻倆不以為意，還會說聲辛苦了，並給予小費，不料對方竟記下妻子姓氏、工作，還跑到妻子工作地點。

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最誇張的是，夫妻倆有一晚根本沒點外送，但這名外送員竟上樓按他們家門鈴，聲稱有外送訂單，試圖進入屋內，所幸當時妻子並非獨自一人，原PO剛好在家，氣得當場報警、痛罵管委會。

事後，原PO才知道這名外送員經常進出社區，總是騙警衛說是原PO一家叫他送上樓，以此解鎖磁卡搭電梯。為此，社區從此之後規定「所有外送員都不准上社區」。

原PO說，他從此不太敢點外送，也擔心萬一只有小孩在家遇到危險，所以除了體諒外送員辛苦，也呼籲大家養成好習慣，不要輕易上外送員上樓，也不要讓陌生人可以隨意進出社區。

許多網友看完都認為物業管理有疏失，「這算你們物業失職吧，不該讓非住戶上去啊，不然要設定樓層磁扣幹嘛？」、「我們大廈所有外送都得簽名，然後保全打電話給客戶確認」、「我社區以前也吵過這問題，後來都設置外送桌給外送人員使用」、「通常物業會聯繫屋主才會放行，所以物業失職」。

也有不少人替外送員說話，「我自己都會下樓拿，不懂有什麼難」、「外送員怕超時，送上樓還要找地方停車，廷不好還要被管理員趕，這年頭真的是辛苦外送員了」、「我是外送員，有個常客行動不便又獨居，住17樓有電梯還是常常被棄單，我覺得還是要看情況」

不過，有網友認同原PO說法，「有些外送員會記住漂亮女客人的地址，然後在群組內互相分享」、「我自己也有兼職外送，我覺得送上樓本身就很危險，不管是對外送員還是住戶」、「之前也有遇過怪外送員，我跟他只見一次面，但下一次遇到他送單，他就抓著我老公瘋狂問要怎麼交女朋友，然後還一直探問我在不在（我們是住一樓，沒有警衛）」。

其中，一名女網友分享恐怖經歷，「我們家是透天，因為地址不太好找我之前都會提早出去等外送員，結果有一次被外送員記名字加臉書傳訊息，他說他之前上班的地方在我租屋處樓下所以很常看到我，沒想到又遇到了什麼吧啦吧啦的，我只覺得超恐怖的，後來搬家，外送一律無接觸等他們走了再去拿」。