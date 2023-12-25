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大陸 大陸焦點 特派現場

測試聲控開門！正妹受困後車箱驚恐狂叫「小迪」...獲救瞬間變貞子

正妹賣車大翻車！受困後車箱激情狂叫「啊嘶啊啊」，獲救瞬間變貞子爬出。（翻自微博）

▲正妹被鎖在後車箱內，驚魂未定的爬出來。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸賣車業現在愛用正妹銷售員，認為可以得到更大的買氣，不過近日就有一名正妹銷售員在賣車的過程中，不慎「翻車」，意外讓自己受困於後車箱，最後雖成功獲救，但模樣狼狽，讓觀眾們都受驚了。

影片可見這名正妹銷售員，正在推銷比亞迪電動車，並號稱可以用聲控控制汽車的部分動作。隨後正妹自行躲進後車箱，測試讓聲控自動打開後車廂門，結果正妹一爬進去，完全被鎖在後車箱內，無論正妹怎麼喊：「小迪！」後車箱的門就是不開。

正妹爬出時相當狼狽。（翻自微博）

▲正妹爬出時相當狼狽。（翻自微博）

接著正妹驚恐狂喊「啊啊啊啊啊」、「小迪」、「外面有沒有人啊」，她一陣驚聲尖叫，之後有名男員工發現不對勁，跑來查看，但他一時間也不知該如何是好，於是又跑去找救兵。過了一會兒，一名較資深的中年男子前來查看，最後終於打開後車門，正妹一臉狼狽，宛如貞子爬出。男子指出，「妳這車都沒開電」，所以聲控、自動機制才會失靈。

網友們看到這段影片也紛紛直呼：「反向帶貨！、「差一點就...」、「工作人員連開後車箱都不會？」

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