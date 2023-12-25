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培育人才！　奇美醫院與中山大學成立聯合精準醫學核心實驗室　

▲奇美醫院與國立中山大學，聯手揭牌成立「聯合精準醫學核心實驗室」、「聯合循環醫學實驗室」及「聯合教學辦公室」，共同開啟醫學領域的新里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院與國立中山大學，聯手揭牌成立「聯合精準醫學核心實驗室」、「聯合循環醫學實驗室」及「聯合教學辦公室」，共同開啟醫學領域的新里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院與國立中山大學的戰略聯盟再邁進！繼2022年7月雙方簽署「策略聯盟合作協議」後，再聯手揭牌成立「聯合精準醫學核心實驗室」、「聯合循環醫學實驗室」及「聯合教學辦公室」，在精準醫學、循環醫學及醫學教育方面將有更密切的合作，為未來的醫學發展帶來更多期待，共同開啟醫學領域的新里程碑。

▲奇美醫院與國立中山大學，聯手揭牌成立「聯合精準醫學核心實驗室」、「聯合循環醫學實驗室」及「聯合教學辦公室」，共同開啟醫學領域的新里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國立中山大學校長鄭英耀表示，中山大學與奇美醫院的策略聯盟開始於兩年前，在副主委邱仲慶及院長林宏榮的支持下，為提升醫學發展水準，雙方簽定協議。藉由策略夥伴的形式，著重加強在學術研究、人才培育、產學發展及教學實習等方面進行多元交流。為有效締結雙方資源，奇美醫院更成為中山大學學士後醫學系教學醫院之一。在這兩年緊密合作下，中山後醫系專兼任合聘奇美醫院師資已達45人、合著論文近200篇；奇美醫院醫事專業人員在職於中山大學深造者亦超過20人，近期以醫學院臨床醫學博士學位學程與生物醫學研究所進修者為多。

▲奇美醫院與國立中山大學，聯手揭牌成立「聯合精準醫學核心實驗室」、「聯合循環醫學實驗室」及「聯合教學辦公室」，共同開啟醫學領域的新里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫療體系（奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）經營決策委員會副主委邱仲慶表示，2023年中山大學在副校長余明隆與奇美醫院教學副院長陳志成的合力推動下，雙方投入研究預算促使臨床與基礎醫學協作，共同集成疾病機制的理解、精進診斷和治療方法、提高病人的治療成效。在互助互惠前提下，奇美醫院更分享院內資源，一起成立「聯合精準醫學核心實驗室」和「聯合循環醫學實驗室」，並由奇美醫院2位曾榮獲國科會吳大猷先生紀念獎之優秀醫師研究員李健逢教授與張瑋婷副教授擔任主持人，整合研究資源，期藉與中山大學師生組成跨領域研究團隊，讓基礎學術研究能夠更聚焦臨床需求；而中山大學亦同步開放醫學院「核心設施實驗室」，提供奇美醫院研究人員系統性研究實驗申請使用，該實驗室不但具備貴重儀器設備，並提供專業人員諮詢，為一專業教研學習平臺，推動前沿技術應用，積極開創醫學轉譯新面貌。

▲奇美醫院與國立中山大學，聯手揭牌成立「聯合精準醫學核心實驗室」、「聯合循環醫學實驗室」及「聯合教學辦公室」，共同開啟醫學領域的新里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次同時成立「聯合教學辦公室」，由奇美醫院提供場域給予中山師生院內教學討論使用，提供偕同工作和資源共享的空間，促進跨學科、跨專業討論，協助師生應對實際臨床挑戰，提高臨床實踐的能力，促進醫學教育領域的創新。期盼未來藉由策略聯盟協議合作為醫學界帶來更多創新與突破，透過雙方的共同努力，一起為醫學教育與發展開創全新的可能性。

▲奇美醫院與國立中山大學，聯手揭牌成立「聯合精準醫學核心實驗室」、「聯合循環醫學實驗室」及「聯合教學辦公室」，共同開啟醫學領域的新里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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