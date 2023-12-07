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崑山科大攜手Gogoro產學簽約　培育智慧電動機車創新人才

▲崑山科技大學攜手智慧電動機車領頭羊Gogoro，由崑大李天祥校長與Gogoro副總經理郭錦程共同簽署「產業人才培育及技術研發合作備忘錄」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學攜手智慧電動機車領頭羊Gogoro，由崑大李天祥校長與Gogoro副總經理郭錦程共同簽署「產業人才培育及技術研發合作備忘錄」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學攜手智慧電動機車領頭羊Gogoro，7日在立委林宜瑾親自見證下，由崑大李天祥校長與Gogoro副總經理郭錦程共同簽署「產業人才培育及技術研發合作備忘錄」，此產學合作計畫為全台首次由 Gogoro 總部協同大專院校直接規劃，將提供學生更豐沛的智慧電動機車學習資源。

▲崑山科技大學攜手智慧電動機車領頭羊Gogoro，由崑大李天祥校長與Gogoro副總經理郭錦程共同簽署「產業人才培育及技術研發合作備忘錄」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP 28）正在杜拜舉行，響應全球淨零浪潮，電動車已經成為未來的交通趨勢，各國政府都制定車輛電動化的年限，包括挪威和荷蘭將在 2025 年車輛要全面電動化，中國和印度亦於 2030 年要全面電動化，台灣、英國、法國和越南則將車輛電動化的年限訂在 2040 年，由此可見電動車市場迫切的人才培育需求。有鑑於此，崑大與Gogoro共同簽署「產業人才培育及技術研發合作備忘錄」，目的為推展產學合作與交流，因應時勢所需培育更多電動車相關產業人才。

Gogoro 副總經理郭錦程表示，本次合作將全台直營門市、直營服務中心全數納入產學合作範圍，攜手合力培育優質人才，提昇產業競爭力，期待崑山科技大學未來成為智慧電動機車技術研發重要基地和人才培育的重要搖籃。Gogoro 也將對參與產學合作的同學提供福利優惠，讓年輕人有很好的發展空間，使產業供應鏈更加壯大，未來參與產學合作的崑大生，Gogoro 除依勞基法規範安排外，同時享有福委會相關福利優惠。

▲崑山科技大學攜手智慧電動機車領頭羊Gogoro，由崑大李天祥校長與Gogoro副總經理郭錦程共同簽署「產業人才培育及技術研發合作備忘錄」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑大李天祥校長說明，由於氣候變遷，環保、能源與碳中和等相關議題日益備受重視，該校也積極付出行動，繼與公信電子、雍御企業攜手合作共同建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」後，陸續與電動車產業界持續保持密切聯繫。該次與 Gogoro共同推動智慧電動機車技術人才培育及規劃產學合作研究議題，參與及協助人才培育及研發，並爭取資源，發揮實作場域之效益，同時提供實習機會及工作職缺，媒合人才就業，共同凝聚產學研合作力量，期能發揮綠能科技群聚效應，以及推廣綠能活動。

▲崑山科技大學攜手智慧電動機車領頭羊Gogoro，由崑大李天祥校長與Gogoro副總經理郭錦程共同簽署「產業人才培育及技術研發合作備忘錄」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林宜瑾立委表示，很高興參加崑山科大與 Gogoro的產學合作計畫，希望可以帶給崑大學子一個學習智慧電動機車技術的機會，也可以讓學校在智慧電動機車的技術領域更增添發展的契機。李天祥校長補充，此次雙方的合作非常感謝立委林宜瑾親自蒞臨現場見證，更榮幸受 Gogoro支持，共同攜手智慧電動機車產業人才培育及技術研發基地和推展產學合作與交流，也期盼日後結合豐沛技術與研發能量，雙方合作持續為智慧電動機車產業進行人才培育共創多贏。

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關鍵字：

崑山科大Gogoro簽約電動機車人才

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