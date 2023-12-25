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社會 社會焦點 保障人權

獨／胡睿兒慘了！性侵假釋沒上治療課被起訴　最重可判1年

▲胡睿兒赴北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲胡睿兒去年獲准假釋至今刑期已滿，但因假釋期間，3次缺席教育課程再遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人胡睿兒因在夜店撿屍性侵被判刑2年定讞，去年初才獲得假釋機會，喊著要回家「陪家人，做音樂」，可是他卻沒有依照規定，按時去上課接受身心治療及輔導教育，被台北市家防中心移送檢察官偵辦，胡睿兒坦承2022年間缺課3次，台北地檢署25日依違反《性侵害犯罪防治法》起訴，胡睿兒又要面臨最重1年以下徒刑。

胡睿兒(本名胡睿楷)因饒舌男團「Under Lover」的成名曲《癡情玫瑰花》走紅，2016年與當時還是女友的前妻「蛇姬」林采緹吸大麻被抓，獲得緩起訴處分，但2人形象崩壞，2018年2人成婚，胡睿兒卻在妻子懷孕待產之際，在台北市信義區夜店「KLASH」，見到一名剛認識的女子酒醉不醒人事，把人帶往逃生梯間性侵得逞。

案經法院依趁機性交罪，判處胡睿兒有期徒刑2年確定後，胡睿兒在2020年7月21日剃光頭，向北檢報到發監，並對媒體表示坦承錯誤。2022年1月，胡睿兒第2度申請假釋獲准，經法院裁定保護管束。胡睿兒出獄當天還對媒體說：「最想做的是陪家人，做音樂。大家生活過得好就好，都很健康就好，小孩子都很健康就好。」

在此同時，觀護人也依《性侵害犯罪防治法》相關規定，擬定胡睿兒假釋期間處遇計畫，包括必須定期到適當處所接受身心治療及輔導教育課程，但台北市家庭暴力暨性侵害防治中心發現，胡睿兒3度無正當理由缺課，經限期履行仍未改善。

檢察官調查時，胡睿兒坦承沒去上課，因此被依屆期不履行身心治療或輔導教育罪起訴，胡睿兒未來將面臨1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金，至於胡睿兒先前性侵判刑2年，只坐牢18個月就獲得假釋機會，但因縮刑後執行終結日是2022年5月7日，也就是刑期已滿，胡睿兒不會有撤銷假釋的問題。

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