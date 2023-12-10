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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸19歲正妹「曹曉娜」遭通緝！懸賞照曝光　抖音也被神出

陸懸賞公告19歲「高顏值正妹」引熱議　抖音也被神出

▲中國19歲高顏質正妹曹曉娜遭通緝。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

在如今這個看臉的時代，不管是帥哥還是正妹都會引人注目。大陸呼和浩特法院近日發了懸賞公告，而19歲的正妹曹曉娜因為涉租屋糾紛被通緝，高顏值也吸引網友關注。不過也有人說，「老賴就是老賴，還管長的好不好看」。據了解，如今已結案。

陸懸賞公告19歲「高顏值正妹」引熱議　抖音也被神出

據紅星新聞報導，呼和浩特市回民區人民法院近日發了懸賞公告，要找女子曹曉娜，她出生於2004年，涉案金額約為1萬人民幣（約新台幣4.3萬元），而她的懸賞照也被人笑稱，是高顏值的老賴（失信被執行人）。

據了解，曹曉娜涉租屋糾紛，而8日已經付了款項，目前已結案，9日也看不到曹曉娜的懸賞公告。而曹曉娜的抖音帳號疑似也被人神出來，6日她在呼和浩特大青山滑雪，而帳號和她本人同名，還有懸賞令使用的照片。

許多網友紛紛留言，不過風向卻是逆風，「老賴就是老賴，還管長的好不好看」、「沒看出來什麼高顏值，就知道是懸賞犯」、「怪不得能當老賴呢，官方發懸賞都撈不到她一張身分證件照」、「用美肌照怎找到人」、「長這麼正，會差這點錢嗎」。

據《大紀元》報導，大陸因為實施3年的疫情封控，經濟大受影響，大量企業倒閉，讓許多人失業後陷入經濟困境，2023年有854萬人被列入無力償還欠款的黑名單，10月也有網友發影片，政府在戶外廣告螢幕，公開被執行人的臉和身分證等，等同「遊街示眾」。

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