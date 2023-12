女副校長陳屍校園宿舍！生前求救通話曝凶手　竟是丈夫殺了全家

▲英國一名女副校長與丈夫吵架後被槍殺,生前最後一通電話是向姐妹求救。(示意圖,非文中當事人/CFP)

記者張寧倢/編譯

英國一名45歲的女副校長帕蒂森(Emma Pattison)2月份被發現陳屍於校地範圍內的住處之中,而且她的7歲女兒萊蒂(Lettie)與39歲丈夫喬治(George)也同時被發現死亡。警方證實,應是喬治射殺妻女後又自盡,現場也遺留作案槍枝。帕蒂森生前曾打了一通電話向姐妹求救,如今姐妹心痛地揭露通話內容。

據英國《鏡報》報導,薩里郡(Surrey)警方依據調查結果相信,喬治在輕生前射殺了他的妻子、同時也是英國獨立學校愛普森學院(Epsom College)的副校長帕蒂森,年僅7歲的女兒萊蒂也被父親槍殺。警方還證實,死亡現場發現了一把登記在帕蒂森名下的槍枝。

In February the head teacher Emma Pattison and her seven-year-old daughter, Lettie, were killed by her husband. The next day her sister, Deborah Kirk, seeking solace, began to write.



Here she shares some of her words https://t.co/bPVxnWzWeo