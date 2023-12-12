女副校長陳屍校園宿舍！生前求救通話曝凶手　竟是丈夫殺了全家

▲英國一名女副校長與丈夫吵架後被槍殺，生前最後一通電話是向姐妹求救。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國一名45歲的女副校長帕蒂森（Emma Pattison）2月份被發現陳屍於校地範圍內的住處之中，而且她的7歲女兒萊蒂（Lettie）與39歲丈夫喬治（George）也同時被發現死亡。警方證實，應是喬治射殺妻女後又自盡，現場也遺留作案槍枝。帕蒂森生前曾打了一通電話向姐妹求救，如今姐妹心痛地揭露通話內容。

據英國《鏡報》報導，薩里郡（Surrey）警方依據調查結果相信，喬治在輕生前射殺了他的妻子、同時也是英國獨立學校愛普森學院（Epsom College）的副校長帕蒂森，年僅7歲的女兒萊蒂也被父親槍殺。警方還證實，死亡現場發現了一把登記在帕蒂森名下的槍枝。

In February the head teacher Emma Pattison and her seven-year-old daughter, Lettie, were killed by her husband. The next day her sister, Deborah Kirk, seeking solace, began to write.



Here she shares some of her words https://t.co/bPVxnWzWeo — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 9, 2023

帕蒂森的姐妹珂爾克（Deborah Kirk）最近接受《星期日泰晤士報》雜誌訪問，首次曝光了帕蒂森遭殺害前最後一通電話的內容。珂爾克表示，帕蒂森打電話給她，說自己和喬治發生口角，要她趕過去，然而，當她與丈夫抵達現場時，屋子一片寂靜，「沒有人出來應門，因為他們一家都死了。」

珂爾克說，帕蒂森離世的前一周，她們才剛見過面，她相信當時帕蒂森已經決定要離開喬治，她也很期待姐妹可以脫離這段關係，因為她一直覺得喬治虐待妻子，帕蒂森是被控制的受害者。警方調查也認為，死者夫婦正面臨著婚姻問題，妻子副校長的工作也是導致爭執的原因之一。

報導補充，喬治是一名熱愛跑車的英國註冊會計師，出生在牙買加，父親是英國人，母親來自東南亞。他與帕蒂森於2011年結婚，4年後迎來女兒的誕生。本案自10月份開始進入死因調查後，審理日程一直被推延，法醫仍在等待薩里郡警方進一步資訊披露。

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