台日交流　國中生學畫防災燈籠學習防火防災智能

▲台南市消防局第七大隊、崇善分隊，結合日本水上町國中生33位來台與崇明國中生，共同辦理「台日交流防災燈籠一起學習畫」暨防火防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊、崇善分隊，結合日本水上町國中生33位來台與崇明國中生，共同辦理「台日交流防災燈籠一起學習畫」暨防火防災宣導活動，於25日下午1時許，在台南市東區崇明國中辦理。

現場設計即時由消防人員宣導防火災常識及海報展示，讓水上町國中及崇明國中這些學生們聽完後有概念即時畫上燈籠，畫好燈籠將配合台南建城400年懸掛於第七大隊中正分隊後方廣場日本燈區展覽，供民眾欣賞防災燈籠學防火災常識、進而達到另類之防火災宣導效果。

此次日本水上町國中生33位來台交流，由台南市政府對日事務諮詢顧問阿部真行牽線，與台南市消防局第七大隊、崇善分隊及台南市東區崇明國中共同辦理「台日交流防災燈籠一起學習畫」，日本水上町已跟消防局配合3年台日交流防災燈籠，均懸掛於第七大隊中正分隊後方廣場日本燈區展覽，展覽後會將燈籠寄到日本群馬縣繼續展覽，達到台日防火災交流，也讓參與繪畫燈籠之學生們了解古蹟防災的重要性，活用防災知識技巧，強化古蹟防災意識及平常生活之防災效能，並藉由「台日交流防災燈籠一起學習畫」活動讓防火防災意識深植心中，進而達到減災之目的。

第七大隊大隊長石家源表示，古蹟防災及消防觀念非常重要，這次「台日交流防災燈籠一起學習畫」活動非常有意義，繪畫完成之防災燈籠配合明年建城400年展覽，讓觀賞民眾居安思危以防患未然，達到「古蹟防災能力、強化古蹟防災效能」，也提醒民眾現天氣逐漸開始變冷，要注意使用熱水器時，要保持通風，避免一氧化碳中毒。

消防局長李明峯也提醒市民朋友應注意古蹟防災重要性，使古蹟能達永續保存之目的。市長黃偉哲表示，平時特別注意用火用電之安全，要落實預防火災及古蹟防災之目的，進而人命安全有保障，降低災害為目標。