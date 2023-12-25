　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

16縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的7.5度。氣象專家賈新興表示，周四、周五華南水氣移入，全台有雨。

►低溫特報

[廣告]請繼續往下閱讀...

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，夜裡清晨西半部輻射冷卻作用明顯，高雄以北及宜蘭清晨低溫約11至14度，屏東及花東約14至16度，北部白天氣溫回升不多，最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度；降雨方面，這波冷空氣偏乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地方為多雲到晴。

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

氣象署說，周二清晨冷氣團影響，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫迅速回升，各地高溫都來到20度以上，中南部更可能接近25度；周二、周三各地為多雲到晴，東半部有零星短暫雨，周三雲量有增多趨勢。

氣象署預報，周四東北季風增強，不過強度不強、影響有限，只有北台灣天氣稍轉涼，南方雲系北移，各地降雨機率提高，北部、東半部、南部及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨；高山氣溫仍低，3500公尺以上高山有降雪機會。

氣象署表示，周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，中南部氣溫不受影響，迎風面的北部及東半部持續有局部短暫雨，南方水氣遠離，中南部恢復為多雲到晴；周六東北季風減弱，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日東北季風再增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

賈新興在臉書提到，今天到周三至天氣穩定，緩慢回溫；周四、周五華南水氣移入，全台有雨；周六殘留水氣，局部短暫雨；周日東北季風影響，101跨年多雲轉晴，其它地區天氣穩定；元旦曙光宜花雲層厚，台東雲透曙光灑仙台。

ET快訊
大谷翔平肘傷吐心聲　「再動手術恐難二刀流」
「台灣跟中國不好」！一家5口拿台灣護照入境古巴遭拒　外交部證
今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝
快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台灣人到底有什麼問題

好市多巧克力未拆封竟「爬滿螞蟻」　她氣炸：才剛買1天

D乳網紅遭嗆「30幾連隻老鼠都生不出！」妹幫1句回擊…姑姑尷尬了

叮叮噹叮叮噹～平安夜　台南鳥會救傷組緊急出動救鳥！

聖誕老公公在這！航跡追蹤網站觀測「21：15通過台灣」　畫面曝光

辣妹熱褲裡塞暖暖包！搭車「一路滑到胯下」　隔壁阿伯表情超驚恐

流量王法藏和尚跨年開講　DJ電音、動漫配樂開場狂吸粉

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認「跟鐵皮屋一樣」：台灣氣候標配

「台南味」日本正當紅　日本連鎖餐廳推出台南料理新品牌

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台灣人到底有什麼問題

好市多巧克力未拆封竟「爬滿螞蟻」　她氣炸：才剛買1天

D乳網紅遭嗆「30幾連隻老鼠都生不出！」妹幫1句回擊…姑姑尷尬了

叮叮噹叮叮噹～平安夜　台南鳥會救傷組緊急出動救鳥！

聖誕老公公在這！航跡追蹤網站觀測「21：15通過台灣」　畫面曝光

辣妹熱褲裡塞暖暖包！搭車「一路滑到胯下」　隔壁阿伯表情超驚恐

流量王法藏和尚跨年開講　DJ電音、動漫配樂開場狂吸粉

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認「跟鐵皮屋一樣」：台灣氣候標配

「台南味」日本正當紅　日本連鎖餐廳推出台南料理新品牌

野生趙小僑真實膚況曝光！　「素顏+鯊魚夾」出門…真面目圈粉

20人搶7席董事　上櫃公司「鴻翊」爆經營權之爭

以軍空襲加薩至少70死！　開戰以來最致命

美國主導的護航艦隊組成不順利　商船復航紅海恐拖延

唐綺陽運勢／巨蟹「對愛情不順眼」水瓶多刷存在感！魔羯戀愛問題待解決

印度經濟學家拉加恩：應就中國對台灣行動有所準備

5款必買超強面膜新品！香奈兒、La Prairie「1+1居家醫美組」被搶翻

2023全球最富裕國家排名出爐　台灣列第14位

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台灣人到底有什麼問題

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

冰封奇景！玉山主峰前風口鐵棚區如「冰凍隧道」

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

約好跨年！男友訂機票卻沒說「結局傻眼了」

把握年終！　4星座財運滾滾

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

4好友同遊大阪「旅伴4行為」超雷！一票爆共鳴

好市多巧克力　未拆封竟爬滿螞蟻

點蝦仁炒飯「送來的是肉絲」！老闆暖心驚喜被讚爆

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台人到底有什麼問題

更多熱門

相關新聞

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明天(25日)聖誕節清晨將是這波最低溫時刻，北台灣局部空曠地區可能下探9度，周二白天後回暖，不過周四和跨年夜將有2波東北季風接力，降溫幅度不大，但可能帶來降雨，其中周四還有南方雲系北移，全台都有降雨機會。

再冷2天！冷氣團殺到「10縣市低溫警戒」　跌破10度急凍區出爐　

再冷2天！冷氣團殺到「10縣市低溫警戒」　跌破10度急凍區出爐　

101跨年夜多雲轉晴　專家曝元旦迎曙光機率：台東雲透光灑仙台

101跨年夜多雲轉晴　專家曝元旦迎曙光機率：台東雲透光灑仙台

玉山北峰成冰封仙境！鄭明典點出3情況：凍雨是很危險的天氣　

玉山北峰成冰封仙境！鄭明典點出3情況：凍雨是很危險的天氣　

雪霸國家公園低溫下探-2度！圈谷積雪美景曝

雪霸國家公園低溫下探-2度！圈谷積雪美景曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署賈新興

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

大谷感激讓17號　送保時捷當謝禮

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

48歲男長期鼻塞！竟是鼻咽癌四期

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　死傷不明

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面