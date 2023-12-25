今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

16縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的7.5度。氣象專家賈新興表示，周四、周五華南水氣移入，全台有雨。

►低溫特報

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【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，夜裡清晨西半部輻射冷卻作用明顯，高雄以北及宜蘭清晨低溫約11至14度，屏東及花東約14至16度，北部白天氣溫回升不多，最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度；降雨方面，這波冷空氣偏乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地方為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周二清晨冷氣團影響，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫迅速回升，各地高溫都來到20度以上，中南部更可能接近25度；周二、周三各地為多雲到晴，東半部有零星短暫雨，周三雲量有增多趨勢。

氣象署預報，周四東北季風增強，不過強度不強、影響有限，只有北台灣天氣稍轉涼，南方雲系北移，各地降雨機率提高，北部、東半部、南部及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨；高山氣溫仍低，3500公尺以上高山有降雪機會。

氣象署表示，周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，中南部氣溫不受影響，迎風面的北部及東半部持續有局部短暫雨，南方水氣遠離，中南部恢復為多雲到晴；周六東北季風減弱，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日東北季風再增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

賈新興在臉書提到，今天到周三至天氣穩定，緩慢回溫；周四、周五華南水氣移入，全台有雨；周六殘留水氣，局部短暫雨；周日東北季風影響，101跨年多雲轉晴，其它地區天氣穩定；元旦曙光宜花雲層厚，台東雲透曙光灑仙台。