明晨還有低溫　下波南方水氣要來了！連2天全台天氣差

▲南方水氣加上東北季風影響，周三和周四各地有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣持續影響，預估影響到明天(26日)清晨，不過今天白天在日照加溫下，白天高溫上升幅度明顯，明天清晨仍有低溫發生，但明天冷空氣減弱，各地白天高溫可回到20度以上。今起到下周一元旦沒有明顯冷空氣南下，不過將受東北季風影響，周三和周四水氣多，各地天氣轉差。

天氣風險公司分析師方俊元表示，冷空氣再次南下，今清晨受到輻射冷卻作用影響，最低溫出現在南投中寮7.5度，其次是雲林古坑8.1度，這波冷氣團加上清晨輻射冷卻作用帶來氣溫變化相當明顯。

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方俊元表示，今天這波冷氣團或強烈大陸冷氣團能持續影響明日清晨，預估今天白天高溫上升幅度會相比過去幾天來的明顯些，主要是環境上整體的水氣較少，在白天日照的加溫會比較強一些，北部、東北部高溫可以來到14到16度，中南部及東南部則是19到23度，並且配合今天清晨的低溫發生，日夜溫差相當明顯。

由於這波冷氣團所帶來的環境較乾，方俊元指出，各地天氣相對較穩定，沒有明顯的降雨機會，預估今天只有北部及東北部雲量會稍微多一些以外，其餘各地大致是晴到多雲的穩定天氣。

明天清晨仍會受到這波冷空氣影響，方俊元提醒，清晨仍會有低溫發生的情形，但很快地在白天後冷空氣就會隨著大陸冷高壓東移後逐漸減弱，各地白天高溫也會回升到20度以上。天氣方面仍是在這波較乾的環境影響下，各地天氣是晴到多雲，只有在宜蘭雲量會比較多，甚至有短暫飄雨機會。

方俊元表示，接著在今周一直到下周一元旦，目前預報看來暫時沒有太明顯冷空氣要南下影響，這一周天氣都是東北季風的強弱變化，及在台灣附近的水氣變化為主。周三、周四南方海面有一波水氣有機會影響到台灣，預估各地天氣會轉差一些，但整體的降雨仍是會以迎風面地區為主，其餘地區則是雲量會增多，不排除也偶爾有零星短暫降雨的機會。