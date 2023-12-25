台南聖誕樹變無死角「執法之樹」！鄉親刷整排朝聖　作者找到了

▲台南的「無死角聖誕樹」吸引許多討論。（圖／翻攝臉書／台南式 Tainan Style）



記者柯振中／綜合報導

為了慶祝耶誕節，許多店家、政府機關都會擺出耶誕樹來同慶。對此，臉書粉專「台南式 Tainan Style」分享，某間警局設置了獨特的「無死角聖誕樹」，令人震撼的裝飾品也讓網友們笑了出來。

「台南式 Tainan Style」在臉書上分享照片，近期在某警局的門口看到了一顆「無死角聖誕樹」，因為模樣十分有趣，於是拍下來與粉絲們分享。

從照片當中可以看見，這顆「無死角聖誕樹」與一般的聖誕樹不同，主要骨架使用木頭，上面的裝飾品則全部都是監視器，接著再繞上幾圈綠色的裝飾帶，造型相當獨特。

▲▼其實這次的無死角聖誕樹，與去年的封鎖線聖誕樹作者是同一人。（圖／翻攝臉書／永康分局、路上觀察學院）



奇特的照片引發熱烈回響，貼文收到1.6萬個讚，不少在地人也敲碗朝聖，希望得知聖誕樹的擺放地點，「這棵樹在哪裡，我要去打卡」、「這才是360環景」、「科技執法之樹」、「超級有創意」、「當你凝視聖誕樹、聖誕樹也在凝視你。」

事後「台南式 Tainan Style」也補充，這棵執法之樹的地點位在永康分局的永信派出所，而聖誕樹的作者與去年的「封鎖線聖誕樹」相同，只是作者現在被調到永信派出所擔任副所長，所以聖誕樹才換位置。