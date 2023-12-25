美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

▲美國20年前失蹤的5歲小男孩遺體已被尋獲。（圖／翻攝自Facebook／Carroll County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／編譯

美國維吉尼亞州地方治安部門2022年9月6日在蓋拉克斯市（Galax）的一處樹林裡發現一具人類遺骨，而且看起來已在這個地點過了「很長一段時間」。經過專業的基因鑑定與比對後發現，這具遺骸身分屬於一名20年前就被通報失蹤的5歲小男孩，生母與她的前男友涉有重嫌。

根據CNN報導，卡洛爾郡（Carroll County）治安官辦公室聲明稱，警方2022年發現遺骸後向一家總部位於德州的企業尋求幫助，這家企業專門從事法醫級基因測序與遺傳譜系鑑定，最終順利拼湊出遺骸中的完整DNA身分檔案，並且將其與家屬的DNA進行比對，確認了這是鮑曼（Logan Nathaniel Bowman）的遺骨。

報導稱，5歲的鮑曼於2003年1月失蹤，鮑曼的生母戴維斯（Cynthia Davis）與她當時的男友雪默霍恩（Dennis Schermerhorn）被指控與孩子的失蹤案有關。法庭文件顯示，戴維斯隔年4月針對兩項忽視兒童重罪與一項謀殺重罪簽署認罪協議，代價是坐牢15年與15年的緩刑期。另外，雪默霍恩則是因為一項忽視兒童重罪被判入獄1年。

卡洛爾郡治安官辦公室表示，由於新的跡證出現，檢警預計會提出新的指控，但調查仍在進行中。治安官坎普（Kevin Kemp）說，「我們將盡一切可能提出任何需要提出的指控」。