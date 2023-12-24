台中百歲人瑞扛14度低溫「短袖出門」　警陪他走1hr找家

記者許權毅／台中報導

近日低溫驟降，各地平均氣溫僅10多度。台中市一名100歲許姓阿公卻穿著短袖現身街頭，好心民眾發現阿公晚上9點獨自坐在路邊，趕緊通報。警方到場後，阿公自稱家就在附近轉角，堅持獨自回家，不肯上警車，加上阿公身上沒有證件，經過近1小時「陪走」，警方才突破阿公心防，得到地址，趕緊聯繫家屬接回。

▲台中一名100歲許姓阿公近日頂著14度低溫，在外頭遊蕩，警方陪著走1小時，才突破阿公心防，得知住家地址，順利解決迷航記。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第三警分局立德所日前接獲民眾報案，指出一名阿公在東區台中路與仁和路口出現，頂著14度低溫，且一旁無人照顧，加上阿公僅穿著短袖、羽絨背心、腳踩拖鞋，讓好心民眾相當擔心。