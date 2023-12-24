　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中百歲人瑞扛14度低溫「短袖出門」　警陪他走1hr找家

記者許權毅／台中報導

近日低溫驟降，各地平均氣溫僅10多度。台中市一名100歲許姓阿公卻穿著短袖現身街頭，好心民眾發現阿公晚上9點獨自坐在路邊，趕緊通報。警方到場後，阿公自稱家就在附近轉角，堅持獨自回家，不肯上警車，加上阿公身上沒有證件，經過近1小時「陪走」，警方才突破阿公心防，得到地址，趕緊聯繫家屬接回。

▲▼母湯喔！100歲人瑞阿公扛14度低溫「短袖出門」　警陪國寶走1hr找家。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名100歲許姓阿公近日頂著14度低溫，在外頭遊蕩，警方陪著走1小時，才突破阿公心防，得知住家地址，順利解決迷航記。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

第三警分局立德所日前接獲民眾報案，指出一名阿公在東區台中路與仁和路口出現，頂著14度低溫，且一旁無人照顧，加上阿公僅穿著短袖、羽絨背心、腳踩拖鞋，讓好心民眾相當擔心。

▲▼母湯喔！100歲人瑞阿公扛14度低溫「短袖出門」　警陪國寶走1hr找家。（圖／記者許權毅翻攝）

員警到場後，上前巡問阿公身分、住址，阿公均不肯回答，且疑似有失智情況，不斷鞠躬、雙手合十感謝員警關心，甚至趕走警察，只說「家就在轉角處」。經過員警1小時的耐心守護，陪著阿公在街頭散步、照顧，突破阿公心防，他才願意透露住家地址。

▲▼母湯喔！100歲人瑞阿公扛14度低溫「短袖出門」　警陪國寶走1hr找家。（圖／記者許權毅翻攝）

經員警查詢，阿公家確實在附近，他正是今年滿100歲的許姓阿公，阿公當下走錯方向，才會迷路。家屬趕抵後則說，阿公平時住在一樓，家人才會沒察覺阿公獨自外出，還穿著單薄，頂著寒風在外頭遊蕩，感謝熱心民眾與警方協助。

警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家；

ET快訊
粉絲一段話告白　蔡依林忍不住淚崩
國台辦前副主任：賴清德如上台　不能排除兩岸出現軍事衝突
侯友宜車隊台中掃街　鄉親衝出家門大喊：總統好！
Makiyo變超瘦！　狂減23公斤
快訊／國1交流道車禍！占內線「回堵6K」塞爆
遭對向車衝撞　傳奇樂團前主唱當場死亡
害一家4口中毒　4歲小女兒死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3西濱「2車追撞」！入口匝道封閉…回堵2K

彰化警濫查個資騷擾前女友！傳訊送禮物想挽回　不滿遭記過提告

台中百歲人瑞扛14度低溫「短袖出門」　警陪他走1hr找家

彰化畜牧場員工宿舍火警　隔壁豬舍10頭豬遭濃煙活活嗆死

「申請金流驗證」假買家話術曝　女業務上網賣商品遭詐66萬

快訊／國1麻豆交流道車禍！占內線「回堵9K」塞爆　警消處理中

遭偽單身人夫騙感情　美女寵物訓練師崩潰哭訴：遇到渣男

噴藥驅蛀蟲害4歲女童磷化鋁中毒亡　無照業者賠120萬換免囚

快訊／國10東向火燒車！小貨車車頭竄濃煙　消防搶救中

竹北快炒店火警　整間鐵皮屋遭火舌吞沒！現場緊急疏散

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

《單身即地獄》李官熙撩3女　尹廈情怒到不壓下巴：你算什麼！

《我獨》穿制服+騎機車致敬《想見你》　吃台灣豬腳「想引進韓國」：一定紅！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

媽邀請合唱《好喜歡你》　汪秀低沉嗓音完美和音

快訊／國3西濱「2車追撞」！入口匝道封閉…回堵2K

彰化警濫查個資騷擾前女友！傳訊送禮物想挽回　不滿遭記過提告

台中百歲人瑞扛14度低溫「短袖出門」　警陪他走1hr找家

彰化畜牧場員工宿舍火警　隔壁豬舍10頭豬遭濃煙活活嗆死

「申請金流驗證」假買家話術曝　女業務上網賣商品遭詐66萬

快訊／國1麻豆交流道車禍！占內線「回堵9K」塞爆　警消處理中

遭偽單身人夫騙感情　美女寵物訓練師崩潰哭訴：遇到渣男

噴藥驅蛀蟲害4歲女童磷化鋁中毒亡　無照業者賠120萬換免囚

快訊／國10東向火燒車！小貨車車頭竄濃煙　消防搶救中

竹北快炒店火警　整間鐵皮屋遭火舌吞沒！現場緊急疏散

快訊／國3西濱「2車追撞」！入口匝道封閉…回堵2K

快訊／勝負底定「刷40分」被狂噓　麥卡洛賽後親曝原因

快訊／賴清德批侯友宜扭曲、鄉愿　「和平可以理想但不能幻想」

大谷翔平感激隊友讓出17號　大方送保時捷當謝禮

染毒、逃稅朴有天又出事！　「被前東家怒告毀約」法院判賠1千萬

「隱藏菜單」害食物中毒！日本餐廳違法供應生牛肝　4人狂拉

買法拍屋要注意什麼？老手給建議：「這1種繼承物件」新手不要碰

侯友宜說「今年中共戰機來了4千架次，3年前只有130架次，增加30倍」？

快訊／賴清德曝萬里老家公益信託進度　「家人已找律師」

賴清德競辦說「疫情期間經濟成長率是全世界第1名」？

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

社會熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

2女大生吃飽忘了車停哪　10度低溫找2hrs求救

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

開車感覺壓到東西！新竹男一看嚇壞　同村鄰居遭輾斃

獨／上百鴿子「家被賣了」傻留原地　多隻慘遭路殺

職軍帶夜店妹出場　無視掙扎動手性侵

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

29歲男深夜上山喝咖啡　突頭暈口吐白沫猝死

彰化姊弟遭貨車撞飛雙亡　女駕駛判決出爐

即／北市1男工商廢棄校舍內亡　警封鎖現場

更多熱門

相關新聞

獨／上百鴿子「家被賣了」傻留原地　多隻慘遭路殺

獨／上百鴿子「家被賣了」傻留原地　多隻慘遭路殺

台中市北屯區松竹路近日出現大量鴿子，甚至一度往馬路走去，造成多車撞上鴿子，大量鴿子被路殺。據了解，該處疑似原本有鴿舍，飼主疑似因土地出租，將鴿舍拆掉，大量鴿子沒被好好安置，疑似被放生後飛回原地，許多鴿子活活餓死或被撞死。記者實際觀察，現場約近百隻鴿子，且附近約200公尺路段，都可看見鴿子，確實有不少鴿屍。

2023世界神明聯誼會　高雄佛光山盛大舉行

2023世界神明聯誼會　高雄佛光山盛大舉行

侯友宜：讓當選保證3年讓詐團少一半

侯友宜：讓當選保證3年讓詐團少一半

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

「中部贏，台灣就贏」侯友宜中台灣造勢湧6萬人

「中部贏，台灣就贏」侯友宜中台灣造勢湧6萬人

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！

營養師：早餐空腹吃「6種食物」讓你狂掉秤

Jennie離開YG！成立新公司「自己當老闆」

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

超哥「海鮮女體盛」宴客　粉絲狂刷超派

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

李心潔證實彭發破產：盡力在幫他

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

2女大生吃飽忘了車停哪　10度低溫找2hrs求救

更多

最夯影音

更多
混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！
陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面