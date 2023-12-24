台中百歲人瑞扛14度低溫「短袖出門」　警陪他走1hr找家

記者許權毅／台中報導
近日低溫驟降，各地平均氣溫僅10多度。台中市一名100歲許姓阿公卻穿著短袖現身街頭，好心民眾發現阿公晚上9點獨自坐在路邊，趕緊通報。警方到場後，阿公自稱家就在附近轉角，堅持獨自回家，不肯上警車，加上阿公身上沒有證件，經過近1小時「陪走」，警方才突破阿公心防，得到地址，趕緊聯繫家屬接回。
▲台中一名100歲許姓阿公近日頂著14度低溫，在外頭遊蕩，警方陪著走1小時，才突破阿公心防，得知住家地址，順利解決迷航記。（圖／記者許權毅翻攝，下同）
第三警分局立德所日前接獲民眾報案，指出一名阿公在東區台中路與仁和路口出現，頂著14度低溫，且一旁無人照顧，加上阿公僅穿著短袖、羽絨背心、腳踩拖鞋，讓好心民眾相當擔心。
員警到場後，上前巡問阿公身分、住址，阿公均不肯回答，且疑似有失智情況，不斷鞠躬、雙手合十感謝員警關心，甚至趕走警察，只說「家就在轉角處」。經過員警1小時的耐心守護，陪著阿公在街頭散步、照顧，突破阿公心防，他才願意透露住家地址。 經員警查詢，阿公家確實在附近，他正是今年滿100歲的許姓阿公，阿公當下走錯方向，才會迷路。家屬趕抵後則說，阿公平時住在一樓，家人才會沒察覺阿公獨自外出，還穿著單薄，頂著寒風在外頭遊蕩，感謝熱心民眾與警方協助。 警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家；
員警到場後，上前巡問阿公身分、住址，阿公均不肯回答，且疑似有失智情況，不斷鞠躬、雙手合十感謝員警關心，甚至趕走警察，只說「家就在轉角處」。經過員警1小時的耐心守護，陪著阿公在街頭散步、照顧，突破阿公心防，他才願意透露住家地址。
經員警查詢，阿公家確實在附近，他正是今年滿100歲的許姓阿公，阿公當下走錯方向，才會迷路。家屬趕抵後則說，阿公平時住在一樓，家人才會沒察覺阿公獨自外出，還穿著單薄，頂著寒風在外頭遊蕩，感謝熱心民眾與警方協助。
警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家；
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