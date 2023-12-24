獨／主人把地租掉...上百鴿子「家沒了」傻留原地　多隻慘遭路殺

▲台中市北屯區松竹路三段一處空地，今日被發現大量鴿子，且十幾隻跑到馬路上找尋食物遭撞死。（圖／臺灣鸚鵡保護協會理事長林姿余提供）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區松竹路近日出現大量鴿子，甚至一度往馬路走去，造成多車撞上鴿子，大量鴿子被路殺。據了解，該處疑似原本有鴿舍，飼主疑似因土地出租，將鴿舍拆掉，大量鴿子沒被好好安置，疑似被放生後飛回原地，許多鴿子活活餓死或被撞死。記者實際觀察，現場約近百隻鴿子，且附近約200公尺路段，都可看見鴿子，確實有不少鴿屍。

臺灣鸚鵡保護協會理事長林姿余表示，據附近民眾透露，該址附近原本有鴿舍，主人將土地出售（或出租）後，把大量鴿子的腳環剪掉棄養。現場鴿子數量之多，以棄養案來說，相對罕見，現場大約有10隻鴿子遭到撞擊或飢餓死亡。目前已經通報動保處、議員等，希望能儘速處理安置。

▲▼該路段約200公尺部分，已經有數十隻鴿子橫死馬路，也造成用路人危險。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》記者實際前往現場觀察，剛到附近路口就直擊一隻身形頗大的鴿子橫死路中，且佔據車道，不少車輛趕緊躲避。靠近該址後，有約5隻鴿子往路中走動，不少駕駛趕緊煞車，卻仍有車輛躲不掉，微擦撞到鴿子。該路段是通往國道1號、台74線快速道路重要路段之一，車速不慢，不少車輛緊急煞停，相當危險。

▲▼鴿子的家沒有了，卻依照習性跑回原地，只能四處尋找水、食物，完全不怕人類。（圖／記者許權毅攝）



往該處空地一望，不少鴿子聚集在一處土堆上，只要有人靠近，鴿子就會上前，也不怕人類，甚至會輕啄鞋子，看得出曾經有人飼養。加上大部分鴿子毛色漂亮、身形「健壯」，與野生鴿子有明顯區別。

▲▼多輛汽機車行經此地，趕緊將車速放慢，就怕輾到鴿子。（圖／記者許權毅攝）



附近民眾指證歷歷，飼主應是把土地出租，把鴿舍給拆除，曾向飼主說，應該要把鴿子處理好，不過對方僅承認少量鴿子是自己的。民眾也說：「他說只有幾隻有戴腳環是他的，這些鴿子其實很漂亮，很可憐。」

▲今年6月，同址仍可看見鴿舍，當時鴿子還在屋頂休息，如今飼主將土地出租後，卻沒好好安置鴿子，造成人車困擾。（圖／Google Maps）

實際利用Google Maps搜尋，該空地在今年6月仍有一間鵝黃色鴿舍，屋頂上以及鐵皮屋裡頭，確實能看見鴿子身影。如今飼主將地處理，「鴿子們的家」被剷平，留下近百無辜鴿子在此自生自滅。

▲▼該處鴿子飼養得不錯，身形相當大，現今大多鴿子已經沒有腳環，無從辨別主人。（圖／記者許權毅攝）



台中市政府動保處長林儒良表示，初步了解確實該處原有鴿舍，疑似拆除後鴿子熟悉原來環境，初步評估沒有立即性危險。若飼主棄養屬實，可處3萬元以上15萬元以下罰緩。另因鴿子屬活體，後續如何捕捉處置討論中。