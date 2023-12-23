「賴皮寮」變打卡景點　在地人力挺賴清德嗆：麥擱來亂

▲「賴皮寮」變打卡景點，在地人力嗆：麥擱來亂。（圖／翻攝新北市議員張錦豪臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議越演越烈，甚至被網友譏諷為「賴皮寮」成新打卡景點。對此，民進黨新北市議員張錦豪今幫忙在地居民發聲，「麻煩你們不要再來了！請還給在地人一個清淨！謝謝」。

張錦豪23日表示，寧靜的村莊，被政客為自己的政治利益所操弄，日日夜夜的騷擾打亂了在地老人家的作，「直播電視來現場開live希望有衝突畫面，導致更多民眾越想來現場看表演，這是什麼樣的心態？支持者反對者全部擠到中幅小小村莊作表態？」

他指出，在地居民22日集體向中幅里謝嘉陽、萬里里長王傑倫陳情訴苦，除難以接受被批違建之外，還被新北市府地政局長汪禮國質疑是「幽靈房屋」，民眾特地跑來這裡打卡拍照、擾亂居民生活，令居民不堪其擾。

▲賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢攝）



在地居民齊聚萬里區中幅市民活動中心前，高舉手舉牌喊「擾亂安寧，還我清淨」，里民紛紛力挺賴清德，認為不該叫這片礦區工寮為違建，而是既存的合法房子，他氣憤地說：「新北市政府地政局長汪禮國說是『幽靈房屋』，屋子不存在才叫幽靈房屋」，不能夠理解憑什麼被叫「幽靈房屋」，認為根本是欺負人。

一名與賴清德一同長大的里民憤憤不平地表示，近日看到有年輕人在那邊亂介紹，說這邊整排房子都能拆，就賴家這間不能拆。他說，自己從小就住在這裡長大，甚至祖輩的人很早以前就住在這了，這些話在他耳裡聽起來，實在是很生氣，痛批國民黨說話、做事情要憑良心。

「他糟蹋賴清德，就是在糟蹋我們這些鄉親」甚至也有里民認為，不合理就要站出來抗議，不要再靜默了，原本是一個很安寧合理的社區，如今為了這間房子，記者每天都來擾亂安寧、製造憤怒，「把我們的房子講成這樣，這樣是要怎麼生活？」

張錦豪表示，最無辜的就是一輩子辛辛苦苦做礦工的礦工家庭，沒得到政府照顧還要忍受這些藍營政客每天潑髒水，「麻煩你們不要再來了！請還給在地人一個清淨！謝謝。」

針對「賴皮寮」一事，新北市地政局表示，市府早於2019年間即針對礦權廢止後土地應如何使用向中央反映，市府樂見與中央一起努力，共同解決早期礦區遺留問題。

對此，國土管理署表示，礦業權廢止後，因原編定理由消失，應由直轄市、縣（市）政府檢討變更為適當使用地類別，必要時將協助修訂相關法令規定，並適時補助縣市政府相關辦理經費，由中央及地方政府共同攜手，以積極行動協助解決因礦業權廢止所衍生之土地及民眾權益問題。