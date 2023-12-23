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CO平安宣導員快閃蘆洲捷運站　更換安全熱水器最高補助1.5萬

▲▼CO平安宣導員快閃蘆洲捷運站。（圖／消防局提供）

▲CO平安宣導員快閃蘆洲捷運站。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

寒流來襲，新北市政府消防局第三大隊為避免民眾錯誤的觀念造成一氧化碳中毒而危害生命安全，今( 23日)於蘆洲捷運站人潮眾多處進行「快閃CO平安宣導員」活動。為鼓勵民眾更換安全的熱水器，新北市消防局表示，於明年1月1日起至10月31日止，需要更換熱水器每戶可申請補助5000元（每戶限補助一次），中低收入戶最高可補助15000元，申請詳情可向住家附近分隊詢問。

▲▼CO平安宣導員快閃蘆洲捷運站。（圖／消防局提供）

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據消防署統計截至今年12月20日止，全國共發生20件一氧化碳中毒事故，共造成3人死亡、 48人送醫，而發生一氧化碳中毒常伴隨頭昏、噁心、嗜睡等情況，如發現有類似症狀，請馬上停止使用燃氣熱水器，立即打開窗戶通風、前往室外避難，並撥打119電話求助，另建議民眾平時仍應確實遵照「五要」原則，以保護自身生命安全：

1.要保持環境的通風
2.要使用安全的品牌
3.要注意安全的安裝
4.要注意平時的檢修
5.要選擇正確的型式熱水器。

第三大隊大隊長陳志德也提醒，使用燃氣熱水器、瓦斯爐、煤油暖氣機，要保持環境通風，避免陽台加裝窗戶及晾曬大量衣物等，並注意定期檢修或更換，若發現有水溫不穩的狀況，應盡速找合格業者檢修。

▲▼CO平安宣導員快閃蘆洲捷運站。（圖／消防局提供）

為鼓勵民眾更換安全的熱水器，新北市消防局於明年1月1日起至10月31日止，特別編列預算補貼需要更換熱水器的民眾進行更換作業，比往年提高至每戶可補助5000元（每戶限補助一次），低收入戶、中低收入戶最高可補助15000元，如有需求可向住家附近的消防分隊詢問，經消防人員評估家中有一氧化碳中毒潛勢者，民眾需於一個月內完成遷移或更換作業即可獲得補助，名額有限，額滿截止喔！

▲▼CO平安宣導員快閃蘆洲捷運站。（圖／消防局提供）

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