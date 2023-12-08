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苗栗一家4口一氧化碳中毒！熱水器裝室內沒強制排氣　送醫獲救

▲▼一氧化碳中毒的黃姓一家４口，經高壓氧治療後順利恢復。（圖／大千醫院提供）

▲一氧化碳中毒的黃姓一家４口，經高壓氧治療後順利恢復。（圖／大千醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣昨天發生一起一家4口一氧化碳中毒事件，起因疑似家中熱水器裝在室內又沒有安裝強制排氣而釀禍，時序進入冬天，也是發生一氧化碳中毒的高峰期，醫院藉此案例提醒民眾多加留意居家安全。

苗栗市一戶人家昨天在家人輪流洗澡後，陸續出現嘔吐及頭暈的情形，原以為可能是感冒，但其中一位22歲黃姓男子出現意識不清、叫不醒的狀況，家人趕緊叫救護車送至急診。經檢查發現一家4口的血中一氧化碳中毒濃度高於25-40%，立即安排進行高壓氧治療。所幸，經高壓氧治療後，黃男恢復意識，其他3人的狀況也獲得明顯改善。

苗栗大千醫院高壓氧中心陳克銘醫師表示，由於該戶人家的房子設計，浴室正好位於室內正中央，熱水器也是安裝在室內且沒有設置強制排氣功能，因此在4位家人陸續洗完澡後，瓦斯燃燒不完全產生的一氧化碳就積存於室內，才會釀成一氧化碳中毒的情形。

陳克銘醫師指出，一氧化碳會讓血色素無法與氧氣結合，導致血液中的一氧化碳濃度提升、氧氣下降，初期會感覺輕微頭痛和頭暈，中毒程度提升後就會有噁心、嗜睡的症狀，嚴重甚至陷入昏迷。

高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。

根據研究顯示，約有40%的一氧化碳中毒病人會出現神經學後遺症，包含認知功能受損、人格特質改變或是行動功能障礙等，這些症狀可以持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠的影響。因此，若能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少一氧化碳對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

陳克銘醫師提醒，時序進入冬天，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，居家環境務必記得保持通風，熱水器也要定期安檢並注意排氣功能，才能為生命安全增添保障。

▲▼高壓氧治療以純氧置換出體內的一氧化碳，同時改善缺氧狀況。（圖／大千醫院提供）

▲▼高壓氧治療以純氧置換出體內的一氧化碳，同時改善缺氧狀況。（圖／大千醫院提供）

▲▼即時的高壓氧治療可幫助緩解一氧化碳中毒的症狀。（圖／大千醫院提供）

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