使用者付費！花蓮火車站前停車場啟用收費　提供3大優惠

▲花蓮火車站前國興一街「站前停車場」將於12月26日開始收費啟用。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮火車站前國興一街「站前停車場」將於12月26日開始收費啟用。縣府表示站前停車場提供了總車格數91格，包括身障2格、婦幼2格及充電車位4格。停車場位於火車站及轉運站轉乘熱區，還因地制宜提供獨家轉乘公共運輸的停車費減免優惠，對回鄉民眾及遊玩旅客都將提供更便捷的停車服務。

▲停車格數91格，包括身障2格、婦幼2格及充電車位4格。

花蓮縣政府建設處指出 ，「站前停車場」因應轉乘樞紐的獨特地理位置，為鼓勵民眾搭乘公共運輸特別提供了轉乘優惠服務，臨時停車的民眾於站前停車場停車當日使用悠遊卡轉乘台鐵、市區客運及公路客運且有扣款紀錄，再持悠遊卡扣繳停車費用時，臨停費用將每次優惠10元；另外，月租停車的客戶將則依當月轉乘天數的扣款紀錄，享月租費用最高10%優惠，於次月折抵。

此外，「站前停車場」還提供了三大優惠：

一、臨停優惠：臨時停車未滿30分鐘免費，平日收費最高上限為150元，大型重機則依小型車收費。

二、睦鄰優惠:凡國聯里、國盛里里民月租停車格，將享有月租費8折減免優待。

三、公益優惠：由花蓮縣政府社會處發放身心障礙停車證之身心障礙人士停車提供前三小時免費，三小時後的臨停費用及月租停車費用再享半價優待。特別注意的是，外縣市身心障礙人士則請至繳費機服務鈴由專人服務登錄身心障礙停車證證號，以利於提供身心障礙停車費的優惠減免。

▲站前停車場提供三大停車優惠。

縣長徐榛蔚表示，為提供民眾更優質的停車服務，近期積極陸續推動路邊停車導引、路邊停車格秩序整頓及五大公有路外停車場包括商校街停車場、富裕二街停車場、尚志橋停車場、東里一街停車場，加上12月26日開始收費啟用的站前停車場，總計共提供了310格汽車停車格位。邁向智慧城市，花蓮停車不只提供停車便利，也逐步建立智慧停車收費方式，包括南濱路、自由街及中山路（重慶路-北濱街），也打造了三區智慧停車示範場域，共提供了201席智慧停車格；花蓮停車不只增便利，還更添智慧。

