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屏東YouBike騎乘優惠　再延長至113年底

▲屏東YouBike騎乘優惠再度延長至113年底 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東YouBike騎乘優惠再度延長至113年底 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東公共自行車YouBike自112年2月啟用至今，全數1200輛自行車（含300輛電動輔助自行車）已投入營運，廣受好評，為鼓勵民眾持續使用公共運輸，YouBike 2.0前30分鐘免費及YouBike 2.0E前30分鐘半價（10元）騎乘優惠好評，加碼騎乘優惠將延長到113年底。

▲屏東YouBike騎乘優惠再度延長至113年底 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府表示，屏東YouBike自112年2月啟用至112年11月，站點數從過往的Pbike站點40站成長到現在YouBike租賃站數為119站，YouBike目前站點數為過往Pbike的3倍，且服務範圍除原本的屏東市、潮州鎮外，現在更擴大服務範圍到東港、恆春鎮內都有租借站，在一心三核鄉鎮市的基礎下，並串聯「屏東-潮州」區間沿線車站（台鐵西勢、竹田、麟洛站）及可連接東港鎮的林邊站火車站皆有設置YouBike租賃站點，除了服務通勤族使用外，也兼顧屏東假日觀光需求。

縣府交通旅遊處強調，目前屏東YouBike營運至今運量累積超過93萬人次，超出原有預期，預估未來使用人數將持續成長，屏東YouBike即將迎接第一個百萬人次的到來，自即日起歡迎民眾到「YouBike南台灣粉絲團」一起來猜猜看屏東哪天突破第100萬使用人次，猜對者及第100萬名與前/後各2名幸運兒，即有機會獲得限量好禮。

另YouBike 2.0與YouBike 2.0E費率不同，至113年底前YouBike 2.0享前30分鐘免費優惠，YouBike 2.0E享前30分鐘半價優惠，由民眾自付10元，相關費率問題及借還車問題可至YouBike官網（https://www.youbike.com.tw/region/pthg/）查詢或歡迎撥打24小時客服專線（08-8849-888），將有專人服務。

另「TPASS行政院通勤月票」優惠持續中，購買「屏東公車暢行299月票」、「屏東無限暢行399月票」或「南高屏999通勤月票」方案，皆享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數，歡迎多加使用，通勤月票詳情請上屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。

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