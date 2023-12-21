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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

▲▼台灣民眾黨板橋誓師大會，柯文哲與夫人陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭爆在新竹市擁有一塊農業用地，卻鋪柏油成了停車場，租予遊覽車停放，他則聲稱，這塊地是父親所買，自己不太清楚，每年的報帳者則是妻子陳佩琪。對此，陳佩琪21日也在臉書解釋這塊地的由來，坦言「晚輩對上一代的理財本就沒有任何置喙的餘地」，土地長什麼樣子、什麼用途，他們完全沒有過問，也從未被告知土地現況。

針對土地爭議，柯文哲今日受訪表示，「你們不要講，我都還不曉得這塊土地。」平常都是爸媽留在新竹，每年報帳者則是陳佩琪，「我根本從來沒看過，我不會有炒房的念頭啦！這也不是我們當醫生的專長。」；針對農業用地變停車場的租金是否會捐作公益，他則回應，「這很簡單，該補所得稅就補，該捐出來，沒問題，反正對我來講，錢我會捐出來，沒問題。」

陳佩琪則在臉書補充，結婚10多年後的某個年夜飯時間，公婆曾跟他們夫妻提過有醫師揪一起買某塊土地，但其他四人都是醫師，（後來應有產權轉移，所以有些繼承者可能沒醫師身分，但當時確實買主都是醫師），但他們不是，所以就叫柯文哲買。她坦言，晚輩對上一代的理財本就沒有任何置喙的餘地，後來他們對土地在哪裡、長什麼樣子、做什麼用途，完全沒有過問，公婆年紀大了，也是全權委託管理者處理一切，也從未告知他們現況是如何。

陳佩琪提到，2014年柯文哲第一次參選市長，她利用財產總歸戶查詢到這筆資產，當年就有向中選會申報，後來八年市長任期期間，也是年年如實向監察院申報；至於個人的綜所稅，每年都是用自己的自然人憑證下載當年所得的全部明細，程式會自動試算應繳稅額。

陳佩琪強調，現在外界質疑有使用名目和租金爭議，前者柯文哲已委託友人和土地管理者儘速處理了，後者則請簽約的管理者儘速釐清爭議，若有該補繳的稅額會儘速補繳，且補繳完後會將原始的數額全數捐作公益用途。

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