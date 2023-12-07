花蓮幸福鄉鎮+1！富里鄉投保鄉民團體意外險　全鄉9千人受惠

▲▼花蓮富里鄉公所將於明年為鄉民投保團體意外保險，經費由公所自籌且獲鄉代會支持。（图／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉公所將於明（民國113）年為鄉民投保團體意外保險，經費由本所自籌且獲鄉代會支持，最後於12月6日成功決標預計年前與保險公司完成簽約程序，保險期限自民國113年01月01日至113年12月31日。

▲鄉長江東成特別感謝本鄉代表會主席以及全體代表的支持。

富里鄉公所開辦「鄉民團體意外保險」，全鄉九千多人納保，被保人發生意外死亡，給付三十萬元；意外導致失能，依保險契約給付失能保險金，最高理賠三十萬元，保單自113年01月01日生效、保期至明(113)年底，公所將視辦理成效滾動式調整。

▲富里鄉公所為鄉民投保團體意外保險，建構健全社會安全網。

鄉長江東成表示，特別感謝鄉代表會主席葉家鴻以及全體代表的支持，才能夠順利將此政策推行，本鄉約有九千多人，鄉親多從事務農、工程、捕魚、打獵等工作，其工作風險不小，面對突發意外造成身體失能或死亡，恐讓家人生活陷入困境，公所為鄉民投保團體意外保險，建構健全社會安全網，使社會福利更加完善，要求承辦課室盡速研議申辦方式及流程，為各位鄉親提供更好的服務。

富里鄉是繼新城鄉、光復鄉、壽豐鄉及豐濱鄉開辦「鄉民團體傷害保險」。