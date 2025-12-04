　
大陸 大陸焦點 特派現場

海峽情兩岸原創音樂交流　台創作者155人參與熱度大幅提升

▲▼ 第二屆「我把家鄉唱給你聽·海峽情」 。（圖／翻攝 人民網）

▲ 第二屆「我把家鄉唱給你聽·海峽情」 。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／綜合報導

第二屆「我把家鄉唱給你聽·海峽情」兩岸原創音樂作品網路征集活動近日在福州大學城文化藝術中心舉行頒獎典禮，活動正式落幕。來自海峽兩岸近6000件作品參賽，參與數量明顯提升，呈現多元曲風與深厚情感，展現兩岸音樂創作力。其中，台灣投稿160件，共155人參與，顯示台灣音樂人參與熱度大幅提升。

活動以「以歌敘情、以樂會友」為主題，鼓勵創作者以家鄉、人文、記憶為素材。來自台灣的作曲家栾克勇憑《遠隔海岸的你》入圍優秀作品，其詞句「再遠也不分離」引起廣泛共鳴；大陸創作者練華創作的《歸來吧，寶島台灣》則以親情訴求勾勒跨海牽系。

台灣《把根留住》詞作者黃慶元多年尋根未果，在組委會協助下於頒獎當晚重逢大陸堂弟黃蒲旺，兩位近七旬老人攜手合唱，感動現場觀眾。「台灣第一金耳朵」、著名製作人陳建平也在活動中找到失散多年的親人。這些尋根故事讓「海峽情」超越音樂競賽，成為文化與血脈連結的重要舞台。

活動採取線上徵集、展播與線下頒獎結合模式，未來將把優秀作品集結成專輯，在兩岸及海外巡演，並啟動「兩岸音樂人才孵化計畫」，支持青年創作與合作交流。

台灣文化學者唐彥博指出，「海峽情」以音樂為切口，為兩岸搭建了新的溝通場域，「它不只是藝術的展示，更是情感的傳遞。」在海峽之間，旋律繼續寫下另一種交流模式，用音樂說話、以歌傳情，共譜兩岸文化互動新篇章。

主辦方今年特別安排「音樂采風」活動，邀請兩岸音樂人走進福建非遺現場、深入鄉間山水體會文化肌理。多名台灣創作者表示，兩岸風景雖異，但情感與鄉愁一樣深沉，這種跨地域體驗讓作品更具生命力。

自2023年首屆活動啟動以來，「海峽情」熱度逐年高漲。第一屆在QQ音樂等平台徵集近600首作品，其中台灣創作者投稿117件，在大陸全網瀏覽量突破1.2億次。2024年4月於福州舉行首屆頒獎盛典時，包括金兆鈞、張明敏、葉佳修、李春波等100多位兩岸音樂人共襄盛舉。

第二屆規模更勝以往，作品量躍升至近6000首，經多輪篩選後選出385首有效作品投票評選，其中台灣投稿160件、155人參與，顯示台灣音樂人參與熱度大幅提升。活動期間，「海峽情」多次登上大陸平台熱搜，截至12月1日全網話題曝光量突破8.2億次。

▼ 第二屆「我把家鄉唱給你聽·海峽情」，台灣創作者投稿117件，在大陸全網瀏覽量突破1.2億次。（圖／翻攝 人民網）

▲▼ 第二屆「我把家鄉唱給你聽·海峽情」 。（圖／翻攝 人民網）

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

串起跨國界與信仰理解之橋　宗博館成重要參訪點

串起跨國界與信仰理解之橋　宗博館成重要參訪點

位於新北市永和區的世界宗教博物館，近日迎來兩場意義深遠的跨宗教交流，默默串起人與人、信仰與信仰之間的理解之橋。一場是來自中美洲瓜地馬拉高等教育指揮部「遠朋國建班」參訪團，另一場是台南與台北教會的天主教神職人員交流團。兩次參訪相隔數日，背景與身分迥異，卻同樣在宗博館找到人類信仰的共同語言「愛與和平」。

台北指南宮赴基隆慶濟宮　邱佩琳祈願深化宗教情誼

台北指南宮赴基隆慶濟宮　邱佩琳祈願深化宗教情誼

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告！

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告！

再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

再獲肯定　西川淑敏續任名古屋特命大使

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

