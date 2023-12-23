女學生秀髮藏「上百顆頭蝨卵」超噁畫面曝　美髮師梳到崩潰

▲美髮師一開始從外觀並未發現太多頭蝨。（圖／TikTok／liceladyrachel）



記者王佩翊／編譯

澳洲一名專門為客戶處理頭蝨問題的美髮師在網路上公布了客戶的實際頭蝨案例，引發熱議。從照片可以看到，女學生的頭髮又長又亮，看起來也非常乾淨，然而當她試圖清理時，卻梳出大約上百顆頭蝨的卵，超噁畫面震驚網友。

根據《每日星報》報導，21歲的萊查（Rachel Maroun）是一名頭蝨技師，她經常在網路上分享自己遇到的頭蝨病例，而近日她又曝光了一名個案表示，該名客戶如果再晚幾天來，可能面臨更糟糕的情況，呼籲大家應該及時關心自己的秀髮，同時也分享了可以提前發現自己是否有頭蝨的小方法。

影片中的影片是一名年輕女學生，而光從外表看來，她的頭髮非常滑順且髮質極好，一點都不像其他頭蝨患者。然而當萊查嘗試梳開她的頭髮時，卻發現裡面藏了上百顆頭蝨卵。經過仔細檢查，有大量頭蝨的卵集中在耳朵上方，而這也是頭蝨最常產卵的地方。

▲美髮師最終在少女的頭髮找到上百顆頭蝨卵。（圖／TikTok／liceladyrachel）



萊查說，「如果無法分辨頭皮屑與頭蝨的差異，可以輕輕拉一下，如果馬上掉落的話就是頭皮屑，如果卡在原處，那就是頭蝨。」雖然女學生的情況非常嚴重，但是讓萊查感到慶幸的是，還好女孩在這些頭蝨卵孵化前就來找她處理。

她表示，這些小小的卵只需要幾天就會孵化成頭蝨，而最終每個頭蝨平均可產下150顆卵。該段影片隨即在TikTok上吸引1890萬次觀看與200萬個讚。