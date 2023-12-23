列時力不分區第一　不老騎士推手談長照改革：再不出來就來不及！

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

列時力不分區第一　林依瑩談長照改革：再不出來就來不及！

▲▼時代力量不分區立委提名人林依瑩。（圖／時代力量提供）

▲時代力量不分區立委提名人林依瑩。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量23日舉辦「林依瑩下午茶會台北場」，邀請長照與社福界的學者及實務工作者座談，力挺時代力量不分區立委候選人林依瑩，林依瑩受訪時表示，每一屆選舉都會有政黨來邀請她，但這次有一個念頭，很多長照政策設計需要突破，才能因應接下來的超高齡社會，再不出來就來不及。這8年來時力在國會為許多專業政策努力，雖然有些紛紛擾擾，但都已經過去。

林依瑩從事長照服務超過30年，她曾擔任弘道老人基金會執行長、國家發展委員會諮詢委員、衛生福利部老人福利小組推動委員、臺中市副市長等職務，過去經典的不老騎士等系列影片就由她推動。

林依瑩在台中市副市長卸任後，回到長照的第一線，在臺中市和平區達觀部落擔任照服員，協助解決部落的長照及就業等問題，她完整參與長照1.0長照2.0，經歷豐富，針對社福、長照議題耕耘許久，在相關議題圈風評極佳。

▼時代力量不分區提名人林依瑩（左二）、時代力量秘書長李兆立（右一）。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼時代力量不分區提名人林依瑩（左二）、時代力量秘書長李兆立（右一）。（圖／記者杜冠霖攝）

此次被時代力量邀請列在不分區名單首位，林依瑩表示，這8年來時力在國會為許多專業政策努力、成效很好，雖然有些紛紛擾擾，但都已經過去，看到王婉諭跟時代力量的努力，可以開啟台灣的新榮景，讓更多優秀人才進到國會，希望在高齡社會長照能做更多變革性改變，很多修法跟政策設計需要突破，才有力量迎接未來的超高齡社會。

林依瑩指出，每一屆選舉都會有政黨來邀請她，但這次有一個念頭，若再不出來長照政策的框框架架就來不及改善，這次被王婉諭在國會的努力所感動，她用專業的力量做非常多政策，為國家跟人民努力，很榮幸可以成為時代力量的不分區立委。

秘書長李兆立表示，榮幸邀請林依瑩回來時力擔任不分區候選人，2016年時力就曾提名她當不分區，是創黨初期就有同樣理念的夥伴，過去8年在行政單位歷練、第一線擔任照服員，這樣的經歷非常難得，時代力量已經是成熟政黨，可以帶進更多擁有行政經驗的人才。

李兆立指出，2025台灣就要邁入超高齡社會，這樣的國家需要長照專業的委員進入國會，雖然民進黨有吳玉琴、但即將卸任，若要支持長照專業的委員，請支持時代力量，讓她用專業服務照顧國人健康。
 

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