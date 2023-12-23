原房東賴著不走害她買房卻只能租屋 　法院出手結局超紓壓

▲在上海花費1183萬新台幣買了一個頂層兩房，圖片為房子外觀。（圖／取自《新民晚報》）



圖文／CTWANT

中國一名女子三年前在上海買了一戶房子，雖然已支付全部費用，卻未能拿到房屋鑰匙，原來是原房東因無處可去而賴著不走。法院得知情況後，並未立即強制驅逐他，反而先為老翁安排好養老院，沒想到事後他卻不願搬離，最終只好透過法律手段取回房子。

根據《新民晚報》報導，一名黨姓女士為了讓兒子就讀好學校，在2021年花費約1183萬新台幣，買下頂樓戶型兩房的房子，然而直到2023年她仍未搬進房子，由於60歲的原房東李金龍賴著不走，以自己沒有地方住為由不走。讓她氣憤直言：「怎麼能這麼無賴？」不得不另租房居住，同時還要償還房貸，這樣的情況讓她苦不堪言。

原房東李金龍表示，他的表弟借錢並找他做擔保。在輕信讒言之後，李金龍就用自己的房子做了擔保，結果親戚欠債逃跑，房子也跟著被外地法院查封。當時他聽說，法院強制拍賣會遠低於市場價，李金龍就自行找仲介賣房，拍賣價約1266萬新台幣，最後說好1091萬新台幣成交，等黨女士要簽字時李金龍跳價，最後以1183萬新台幣成交。事後李金龍聲稱，「仲介答應他，給他找個地方住的。」但由於他不清楚是哪個仲介向他擔保，因此他認為，黨女士應該為此負責，給自己找地方住，不然他就不交房。

▲黨女氣憤抱怨自己的遭遇，質疑老翁欠款後剩餘的錢去哪了。（圖／取自《新民晚報》）



執行法官武博提出，「當初欠款436萬，賣房收了1183萬，抵掉欠款後剩下的錢跑去哪裡了？」黨女士認為，原房主兩年多來賴著不走，總共欠她的43萬元房租就應該從這筆錢扣。法院認定，李金龍年紀不小且剛中風出院不久，還靠著低保和補貼過日子，因無直接強制執行搬離，而是為他尋找一個合適養老院，解決晚年生活。屋內的家用電器也留下，讓黨女士再補貼他8萬多元。

最終，武博在5個月後找到符合李金龍條件的養老院，不僅費用不高、與妹妹距離也不遠，打電話通知後，李金龍竟然不肯去，他還補充說到：「去住安養院，低保錢就花完了」，再後來就拒接電話。對於此種情形，最終法院也採取法律程序，強行騰退房屋，將房屋內的東西打包，今年5月黨女士才終於拿回了自己的房屋鑰匙。此事一經曝光不少網友認為，「第一次執行就應該讓他走」、「終於有辦法整治老賴了！法官做的好」、「買家真的非常有素養了」。

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