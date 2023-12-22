今天冬至要吃！超商「爆餡湯圓新品」一次看　暖暖包下殺買1送1

▲7-11門市開賣「義美-杏仁可可湯圓」、「桂冠-舊振南綠豆椪湯圓」以及「桂冠-焦糖布丁湯圓」等新口味，獨家限量加價99元即可獲得布丁狗絨毛娃娃。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

今（22）日是冬至，碰上寒流來襲，一定要吃碗熱呼呼的湯圓！超商今年攜手名店、知名品牌與肖像推出各式湯圓新品，傳統口味、創意包餡等甜鹹口味皆有；另外，天氣寒冷，超商也祭出暖暖包買1送1、熱罐第2件8折等相關優惠。

7-11門市開賣「義美-杏仁可可湯圓」、「桂冠-舊振南綠豆椪湯圓」等超商獨家新口味，還有「桂冠-焦糖布丁湯圓」以布丁狗為主題的可愛包裝，獨家限量加價89元即可獲得圓滾滾的布丁狗絨毛娃娃，且即日起至12月26日止還可享指定品項湯圓任選2件8折。

7-11門市預購與i預購平台則主打創新口味，像是OPEN!家族與手搖飲名店歇腳亭攜手推出「OPEN!X歇腳亭黑糖珍珠雙色湯圓」，招牌的黑糖蜜釀珍珠搭配湯圓內餡為芋頭牛奶、花生堅果，黑糖珍珠加湯圓兩種口味一次滿足；「鮮芋仙X卡納赫拉的小動物花餡草仔粿」使用古早味草仔粿製成湯圓外皮，草仔粿紅豆圓搭配微甜紅豆泥內餡，金黃地瓜外皮包入香濃花生內餡，還有芋圓、番薯圓集結多種口味、口感豐富；喜愛鹹湯圓更不能錯過「老爸ㄟ廚房客家鹹湯圓」，Q彈湯圓外皮包著以特製油蔥爆香拌炒後的豐富內餡，糯米控老饕必吃。

▲7-11門市預購與i預購平台主打創新口味，不管是想吃甜的黑糖珍珠雙色湯圓，還是鹹的客家鹹湯湯圓，通通都有。



線上購物平台「i預購」則有「花旗蔘蓮子銀耳湯圓」，選用高品質花旗蔘與蓮子、銀耳燉煮，搭配Q彈的紅白小湯圓，暖心又暖胃；每年持續熱銷的「辻利茶舗抹茶芝麻燒麻糬」，為日本抹茶名店辻利茶舗攜手餅乾品牌Kenji健司的聯名商品，吃得到抹茶清香與濃郁黑芝麻；「健司纖三薯 紫薯花生燒麻糬」為人氣零食「健司纖三薯」變身湯圓，紫薯外皮包覆濃郁花生醬內餡，一咬就爆漿。

▲寒流來襲，7-11門市推出指定暖暖包買1送1優惠。



而天氣寒冷，7-11門市也祭出一系列保暖優惠，即日起至12月26日止，指定熱罐飲品可享第2件8折；即日起至2024年1月9日止，指定暖暖包任選買1送1；即日起至12月24日止，小白兔暖暖包(手握式)特價10片129元；即日起至2024年2月6日止，秋冬保暖衣指定品項單件9折、任選2件8折。

▲呱呱包推出全新「麻油雞」口味。（圖／頂呱呱提供，下同）

台灣人氣速食品牌「頂呱呱」經典夯品呱呱包推出全新「麻油雞」口味，翻玩經典夯品呱呱包，特意使用北港胡麻油搭配特調香料、香菇、雞腿肉及糯米飯進行拌炒，接著塞進雞皮當中下鍋油炸，每一口都帶有麻油香，香氣十足，單顆售價69元，即日起正式上市開吃，提醒桃園機場店無販售。

▲麻油雞呱呱包是選用北港胡麻油拌炒各種配料製成。

同步提供3款組合套餐，其中，「麻油雞派對組合餐」內含麻油雞呱呱包、原味雞腿、原味炸雞、地瓜薯條、甜甜包、可口可樂1.25L，限時下殺79折，特價499元；「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條、可樂系列飲品，限時下殺87折，特價只要179元；而「麻油雞雙人餐」則有麻油雞呱呱包、原味雞腿、辣味炸雞、地瓜薯條、35元可樂系列飲品，限時下殺79折，特價299元，數量有限、售完為止。